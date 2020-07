Røver vendte tilbage: Spurgte om farven på ekspedientens trusser

I fredags klokken 10.32 kom en mand ind i en tøjforretning på Nytorv i Slagelse. Her stjal han et par bukser og var ved at snige sig af sted med sit bytte, da en ansat opdagede tyveriet og ville stoppe manden. Men det udviklede sig til tumult og trusler fra tyvens side. Han blev dog til sidst tilbageholdt, og politiet blev tilkaldt.