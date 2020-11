Røver uden mundbind

Se billedserie Søndag aften stjal en mand varer for cirka 50 kroner i Fakta på Valbyvej uden at betale. Da han havde en dolk i hånden, betragter politiet det som et røveri. Foto: Kim Brandt Foto: Kim Brandt

Normalt prøver en røver at maskere sig mest muligt, men det var ikke tilfældet i Fakta søndag aften, hvor en mand med en dolk i hånden tog varer for omkring 50 kroner uden at betale.

Slagelse - 23. november 2020

Fakta på Valbyvej i Slagelse var søndag aften udsat for et røveri. Klokken 20.40 kom en kunde frem til kassen, hvor han lagde seks juleøller, to lightere og en Icetea på båndet.

Da varerne var skannet ind, viste kunden en dolk til kassemedarbejderen og sagde, at »det var et røveri«, og at »varerne i dag var gratis«.

Derefter forlod han forretningen.

- Det foregik stille og roligt og uden dramatik. Men det er selvfølgelig meget ubehageligt for kassemedarbejderen, siger souschef i Fakta, Niclas Meisner, til Sjællandske.

Han var ikke selv til stede, da det skete, men han har set videoen fra overvågningskameraet - en video, som politiet også får en kopi af.

- Det er ret nemt at se hans ansigt, for han brugte ikke mundbind, konstaterer souschefen.

Der var kun to kunder i forretningen, da røveriet skete blot 20 minutter før lukketid.

- Ingen af kunderne har lagt mærke til noget, siger Niclas Meisner.

Han fortæller, at kassemedarbejderen har det ok efter omstændighederne, og at Coop har tilbudt vedkommende krisehjælp.

Detaljeret beskrivelse Det vides ikke, hvor røveren gik hen, men han er efter alt at dømme gået stille og roligt fra stedet.

Der er en detaljeret beskrivelse af gerningsmanden, da han absolut intet gjorde for at maskere sig.

Han beskrives som: Mand, dansk af udseende, 35-45 år, 170-175 cm høj. Han var almindelig af bygning og var lys i huden.

Han havde fuldskæg, sorte rande eller skidt under øjnene og talte dansk.

Han havde en sort tophue med påskrift »3*Danmark«, solbriller, som var sat op på huen, rød jakke, hvor ærmerne var sorte på oversiden og røde på undersiden.

Han havde sorte joggingbukser af mærket Adidas og sorte sko med hvid sål på. Han bar på en gul plastikpose fra Netto.

- Det er heldigvis meget sjældent, at vi oplever den slags, siger souschefen, der håber, at manden hurtigt bliver pågrebet.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der har oplysninger til sagen på telefon 114.