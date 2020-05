To røveriforsøg gik op i hat og briller for en 18-årig mand. Han er nu dømt. Om to uger venter endnu en runde, hvor en 19-årig mand skal for retten. De var ifølge politiet fælles om at slå til mod kiosk og købmand i januar. Foto: presse-fotos.dk

Røver stak halen mellem benene: Ryger 1,5 år bag tremmer

Røver stak halen mellem benene: Ryger 1,5 år bag tremmer

Slagelse - 26. maj 2020

Et kærestepar på 17 og 18 år var tilsyneladende længe om at læse skriften på væggen, da parret i starten af 2020 indvilgede i at agere chauffører for to kammerater mod at få benzinen betalt.

Parrets påståede uvidenhed om de to sidstnævntes lyssky planer den 28. januar i år ender derfor formentlig også med en påtaleopgivelse, hvilket vil sige, at de ikke stilles for en dommer.

Modsat vil forløbet munde ud for en i dag 19-årig varetægtsfængslet mand, der anklages for forsøg på røveri. Han ryger for Retten i Næstved den 10. juni, er planen. Det samme skete for en et år yngre kompagnon mandag formiddag.

Her blev den pågældende, en 18-årig mand, dømt for forsøg på røveri mod kiosken »Tips og Trav« i Smedegade i Slagelse såvel som Min Købmand i Priorgade. Han tilstod og fik en fængselsstraf på halvandet års fængsel. Han udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.

Løb ud efter »røveri«-råb Ved grundlovsforhøret i januar kom det frem, at røveriforsøgenes anstødssten var en hashgæld. Ifølge vidner var det imidlertid langtfra hærdede kriminelle, der stod bag ugerningen, som begge steder endte ud i ingenting for den nu domfældte mands vedkommende.

Det var nemlig ham, der stod for at true ekspedienter begge steder med en kniv med formålet at få udleveret nogle penge. Det gjorde han iført solbriller, kasket og hætte samt et tildækket underansigt, efter at en af de øvrige i bilen havde rekognosceret området og endvidere købt en Red Bull det ene sted for ikke at vække unødig opsigt.

- Tag det roligt. Jeg skal have pengene, og det er lige nu, lød det angiveligt, da den dømte, 18-årige mand truede med sin kniv i kiosken, hvor dog ekspedienten i stedet for at parere ordre råbte »røveri«, hvilket fik kioskens øvrige gæster til at spærre øjnene op.

I samme moment stak røveren halen mellem benene og rendte ud.

Forsøgte igen - uden held En halv time efter forsøgte kvartetten så igen. To blev i bilen, mens den dømte ekviperede sig de forskellige beklædningsgenstande. En fjerde - en kvinde, der siden anholdelsen været fængslet i surrogat - gik ind i Min Købmand for at se, om banen var fri. Derefter kom hun angiveligt tilbage og vendte en tommelfinger i vejret, hvorefter den dømte gik ind og truede en ekspedient til at udlevere et pengebeløb.

Igen uden held. Endnu engang mislykkedes det, og den 18-årige tonsede ud af butikken, efter at ekspedienten havde afvist ham og desuden grebet ud efter en genstand, hun kunne forsvare sig med.

Derefter flygtede de uvidende om, at et vidne var fulgt efter dem og havde noteret sig såvel registreringsnummer som den grå farve på Nissan-personbilen. Den blev efterfølgende opsporet i Flakkebjerg.

Dømmes hver sig for sig: Et strategisk greb

Den 18-årige mand, der mandag blev dømt for forsøgene på røveri, tilstod. Om det er tilfældet for den 19-årige kumpan, der ventes for retten om godt to uger, er uvist.

Helt tilfældigt er det dog ikke, at de to mænd ryger for retten hver for sig.

Når du er domfældt, kan du nemlig indkaldes som vidne, og når du placerer dig i netop den position, er det forbudt at tale usandt.

Et vidne, der ikke taler sandt, kan straffes strengt for falsk forklaring for retten, og Sjællandske erfarer, at den nu dømte indkaldes i sagen den 10. juni, når den 19-årige skal for.