Se billedserie Susanne Thea overrækker Korsørhjertet 2021 til Thomas Zielinski, der blev den sjette modtager af hædersprisen. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Rørt modtager af sten formet som et hjerte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rørt modtager af sten formet som et hjerte

Årets modtager af Korsørhjertet afsløret og hædret på workshop om mere liv i netop Korsør.

Slagelse - 23. september 2021 kl. 09:37 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

For sjette gang er en af Korsørs mange ildsjæle hædret med Korsørhjertet bestående af en hjerteformet sten fundet ved Storebælts kyst og udsmykket med guldfarve af billedkunstneren Susanne Thea. Sammen med Heidi Nielsen fra Korsør Ligkistemagasin står hun for det praktiske med at få årets modtager af Korsørhjertet kåret.

85 procent Alle kan på forhånd indstille personer til prisen. I år var der fem nominerede. Hele 85 procent af stemmerne gik til 49-årige Thomas Zielinski, formand for og ildsjæl bag at få skabt og bygget en af Danmarks bedste skatebaner Korsør Skatepark. Fire år har han arbejdet for den nye skatepark, der stod færdig i sommeren 2021.

Det store legebarn, som han også er, når han giver den fuld gas på skatebanen, blev tydelig rørt, da han i forbindelse med Korsør Erhvervsforenings succesfulde workshop på fæstningen om netop mere liv i centrum af Korsør med over 90 deltagere fik overrakt prisen og de medfølgende mange gaver af Susanne Thea.

Vi er stolte - Vi er så stolte over, at der er mennesker som dig, som kæmper og får overbevist kommune og borgere om vigtigheden af Korsør Skaterpark for alle aldre på alle niveauer. Børn, unge og voksne får her på dette nye attraktive mødested 24/7 udfoldet sig fysisk, etableret nye netværk, sjove oplevelser og udfordret deres kunnen og evner for at navigere på de skrå baner, sagde Susanne Thea til prismodtageren.

- Du er en borger i Korsør, hvis hjerte er stort nok til også at banke for alle aldre og især de unge. Du gør i din hverdag en forskel for Korsør, lød det fra Susanne Thea, som også fik alle til at råbe hurra for prismodtageren

Thomas Zielinski har boet i Korsør siden 2014. Og aldrig fortrudt et sekund, at han flyttede til byen. Fra sin bopæl driver han internetfirmaet Diviet med salg af dykkerudstyr, ligesom han har fast job som teknisk salgsingeniør.

Modtagere af Korsørhjerter 2016: Jimmy Jørgensen, Korsør holder...sammen.

2017: Rasmus Erichsen, Stop Spild Lokalt

2018: Jytte Larsen, Kaffedamerne

2019: Henny Blichfeldt Jacobsen, Picnickoncerterne

2020: Søren Vincentz Nielsen, Korsør Miniby

2021: Thomas Zielinski, Korsør Skatepark