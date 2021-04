Rødglødende tømrerbranche: Vi har svært ved at få materialer

Tømrer René Bendtsen oplever en rødglødende tømrerbranche med stigende priser på byggematerialer, som også kan være svære at skaffe grundet enorm efterspørgsel på om,- til- nybyggerier.

Tømrer René Bendtsen har aldrig før oplevet så stor travlhed. Priserne stiger på byggematerialer, der også er svære at skaffe, men alle vil have bygget om, til eller nyt.

Slagelse - 21. april 2021 kl. 16:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Heldigvis kendte jeg nogen i København, som kunne skaffe tag-materialerne, som min normale leverandør måtte melde udsolgt af. Jeg har aldrig nogensinde oplevet vores branche så rødglødende.

Tømrer René Bendtsen har fra Tjærebyvej 88 i halvandet år drevet sig eget firma RB Tømrer, men har over 20 års erfaring som tømrer.

Han fortæller, at det også begynder at knibe med at få byggematerialer, hvilket han heller aldrig tidligere har oplevet.

- Priserne på byggematerialer er det seneste års tid steget 60-70 procent, og vi kan jo kun sende regningen videre til kunden, siger René Bendtsen.

Trods stigende priser på blandt andet træ er efterspørgslen enorm stor fra kunder, der har byggeprojekter.

- Håndværkerfradraget, de manglende rejsemuligheder grundet corona og udbetalingen af indefrosne feriepenge er årsag til, at vi har så afsindigt travlt, siger René Bendtsen.

Byder alt for højt Han har også oplevet, at kolleger har givet bud på byggeprojekter, hvor det virker, som de bevidst har sat en meget høj pris for ikke at risikere at få dem, fordi de ikke har tid til at udføre arbejdet.

- Jeg har netop vundet et bud på et tagarbejde i Korsør med 450.000 kroner. Det andet bud lød på 650.000 kroner, og det tror jeg, er sat alt for højt med vilje, siger René Bendtsen.

Swedoor Dørmand Anledningen til tømrer-snakken var i øvrigt en pressemeddelelse om, at RB Tømrer nu er blevet Swedoor Dørmand, som omkring 200 andre tømrermestre i Danmark også er ved at specialiserer sig i at arbejde med dette dørmærke via diverse kurser.

- Må du så ikke sætte andre døre i?

- Jo, naturligvis må jeg det, men jeg ved bare en del om Sweedoor-dørene, siger René Bentzen.