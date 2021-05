Formand for Socialdemokraterne i Slagelse, Anne Knudsen, med en af de stolte faner.

Røde faner og roser blev luftet

Lørdag formiddag på Nytorv i Slagelse stod Anne Knudsen, formand for Socialdemokratiet i Slagelse, sammen med flere kandidater til det kommende kommunal- og regionsvalg. Der er tre partiforeninger i området, men på Nytorv var det Slagelse-kredsen, som havde taget opstilling blandt faner og røde roser.

Klokken 10 er der så småt ved at komme gang i de omkringliggende butikker og de handlende på torvet, og selv om det tegner hyggeligt, så ville formanden hellere have stået i Slagelse Lystanlæg:

- Ja, men det her var muligheden med corona in mente - vi vil jo stadig gerne fejre kampdagen. Det er trods alt Socialdemokratiet, som har været med til at opbygge det samfund, vi har i dag, så derfor skal det naturligvis fejres, siger hun.