Rockere har reelt set aldrig været velkomne på adresse i Flakkebjerg. Heller ikke teknisk set. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Rockere burde være smidt ud af lille by for længst: Klubformål har ikke været lovligt i årevis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rockere burde være smidt ud af lille by for længst: Klubformål har ikke været lovligt i årevis

Politiet lukkede for en uge siden Bifrost MC’s klubhus ned. Kommune har dog siden 2019 været bekendt med, at klubformålet slet ikke var lovligt. Først nu udstedes strakspåbud om at standse fremtidig aktivitet.

Slagelse - 06. februar 2021 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Idyllen i den lille Flakkebjerg Stationsby slog i den grad sprækker, da 15 maskerede hærværksmænd i august forrige år gik bersærk og smadrede vinduer i Bifrost MC's klubhus. På Stationsvej 10b ligger samlingsstedet, der dels har ageret arena for fester, hvor rygmærker og Bandidos-medlemmer har stået på gæstelisten, dels været et dagligt tilflugtssted for klubbens medlemmer, der aldrig har ment, at nogen havde noget som helst at være bange for i byen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Naboer lettede efter lukning af rocker-klubhus 30. januar 2021 kl. 09:48

Idyllen brudt i lille by: Maskerede mænd smadrer klubhus 30. august 2019 kl. 06:00