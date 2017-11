Robotter på Storebæltsbroen

Hvilket arbejde kan overtages af robotter og robotteknologien, når det gælder driften og vedligeholdelsen af den faste forbindelser over og under Storebælt.?

Det skal et nyt samarbejde med den knap fem år gamle iværksættervirksomhed Blue Ocean Robotics i Odense give Sund & Bælt et svar på.

- Big Data, Internet of Things, sensorer og robotter er en del af hverdagen i nogle brancher, men i bygge- og anlægsbranchen er det endnu ikke slået fuldt igennem. Det vil Sund & Bælt være med til at ændre sammen med innovative teknologipartnere som fx Blue Ocean Robotics. Vi har sat os det ubeskedne mål, at vi vil være markedsleder på intelligent anvendelse af asset management i drift og vedligehold blandt infrastrukturejere, siger adm. direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Dagligt passerer godt 35.000 biler forbindelsen, og det tal ventes fortsat at stige. Samtidig øges anlæggenes alder, og teknologispringet skal derfor fremtidssikre forbindelsen, så trafikken også fremover kan køre sikkert over en forbindelse, der er åben døgnet rundt med et vedligehold, der udføres effektivt. Samarbejdet med Blue Ocean Robotics har til formål at afdække, hvilke opgaver der fremover kan foregå med robotter. Med den viden på plads kan Sund & Bælt begynde at indgå partnerskaber med de førende teknologipartnere, der kan levere fremtidens løsninger.