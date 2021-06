Balous ejer, Rikke Hammer fra Slagelse, troede, at det var et kyllingelår, der kan splintre i munden, som han for et par uger siden spiste under en gåtur. Det viste sig at være meget værre. Nemlig rottegift. Privatfoto

Risikerede frygtelig død: Balou spiste rottegift »gemt« i brød

En almindelig morgentur kunne være endt katastrofalt for hunden Balou, da han pludselig guffede rottegift i sig. Giften lå nemlig i det fri, men heldigvis reagerede hans ejer, Rikke Hammer, hurtigt.

Slagelse - 02. juni 2021

- Der ville have været gået cirka tre uger. Og så ville han have haft lidt en frygtelig død. Det er næsten 100 procent sikkert.

Sådan fortæller en i dag lettet Rikke Hammer fra Slagelse. For et par uger siden kunne hendes hund Balou nemlig have gået en fatal skæbne i møde. Men sådan gk det - heldigvis - ikke.

Under en morgentur gnaskede Balou pludselig noget i sig ved et skraldeskur nær Brombærvej. Og da Rikke Hammer stak fingrene ind i munden på den lille blandingshund, der er en krydsning mellem en Fransk Bulldog og en Lhasa Apso, fik hun fat på noget meget uventet. Og meget alvorligt.

- Jeg troede, at han havde fundet sådan et kyllingelår igen. Og det må han jo ikke spise, da det splintrer. Så jeg får travlt med at grave det ud. Men så kommer mine fingre blå ud, fortæller den 50-årige hundeejer, der står og snakker med en veninde, da episoden udspiller sig.

- Så kigger hun (veninden, red.) på mig og spørger: Er rottegift ikke blåt? Og så går alvoren hurtigt op for mig, fortæller Rikke Hammer.

Pakket ind i brød I og omkring Slagelse er der den seneste tid således fundet rottegift placeret i det fri - ofte gemt i mad. Rikke Hammer har personligt svært ved at forestille sig, at mennesker ville gøre dette for at skade dyr som netop Balou, men hun har også svært ved at se, hvordan giften skulle være endt i naturen på anden måde end ved at være placeret der.



- Jeg tænker det bedste om mennesker, så jeg forestiller mig, at nogen måske er trætte af rotter og mus og har lagt det ud uden at tænke på, at andre dyr kan risikere at spise det, fortæller hun og peger på, at hun også har overvejet muligheden for, om mus og rotter selv har kunnet flytte rundt på giften fra eksempelvis en fælde.

- Men det var pakket ind i brød. Og rotter pakker jo ikke gift ind i brød, konkluderer Rikke Hammer. Artiklen fortsætter efter billederne...

Rottegiften var ifølge Rikke Hammer »gemt« i noget brød, som det ses på billedet til venstre. Heldigvis opdagede hun, at Balou guffede det i sig, så hun med det samme kunne tage ham til dyrlægen, hvor det blev brækket op. Privatfoto

Balou er en blandingshund og krydsning mellem en Fransk Bulldog og en Lhasa Apso. Privatfoto

Gift skaber blødninger Da Rikke Hammer opdagede Balous blå mund, fik hun hurtigt fragtet ham til dyrlægen, hvor han fik brækmiddel, så han kastede rottegiften op.

Det var muligt, da der var gået under to timer, fra han havde indtaget giften.

Men i tre uger skal hunden Balou nu hver dag være på en K-vitamin kur, så han med sikkerhed ikke får symptomer på forgiftning.



Hunde såvel som katte - og pattedyr generelt - bruger nemlig K-vitamin i blodets størkningsproces. Uden K-vitamin størkner blodet derfor ikke ordentligt, og blødninger vil opstå. Rottegiften forhindrer netop K-vitaminet i at virke ved at blokere for vitaminet i størkningsprocessen.

Ved en forgiftning med rottegift dør dyr derfor ofte en langsom og smertefuld død, hvis ikke det bliver opdaget.

»Jeg føler mig heldig« I dag er Rikke Hammer derfor blevet mere opmærksom, når hun er ude at gå tur med Balou. Og skraldeskuret, hvor giften blev fundet, kommer han slet ikke i nærheden af længere, siger hun.

- Det er klart, at det selvfølgelig gør en utryg, at der ligger gift steder, hvor man normalt går ture. Så jeg tænker meget mere over, hvor han (Balou, red.) går, end jeg gjorde før, forklarer Rikke Hammer, der håber, at giften er placeret ved et uheld, og at folk fremover vil kontakte kommunens rottefangere, hvis de vil komme mus og rotter til livs. Altså så andre hunde - eller omstrejfende katte - ikke spiser giften.

- Dyrlægen var rigtig glad for, at jeg kom så hurtigt med ham. Men det gjorde jeg jo kun, fordi jeg så ham spise det. Så jeg føler mig heldig, siger Rikke Hammer.