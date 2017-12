Se billedserie Leder af Ringen Mogens Lindstrøm med sin gevinst ved årets pakkespil, hvor der er pakker til alle - men måske ikke altid den man lige havde som sin favorit. Privatfoto

Ringen til kamp mod decembers alkohol-faldgruber

Slagelse - 20. december 2017 kl. 07:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Juletiden var som et helvede, både for mig men også for min familie. Der var ingen der vidste, om jeg kom juleaften, og selvom jeg kom, så var det ikke altid, at Lars var til stede.

Sagt af Lars Hald, der i 16 år har været med i det alkoholfri netværk Ringen, de sidste 13 år 100 procent ædru. Her holdt man forleden julefrokost, der naturligvis var uden alkohol.

- Før i tiden var det Tuborg julebryg og Royal X-max, samt alle typer snaps som der var fokus på, hvad der jo er ok for mange personer. Men der er også et stort udsnit af den danske befolkning, som desværre ikke kan styre disse stærke dråber, og så bliver julen et mareridt for flere familier, fortæller leder af Ringen, Mogens Lindstrøm.

Han fortæller vdere, at det at Ringen holder julefrokost, kan være forskellen på, om medlemmer får tilbagefald eller ej på det her tidspunkt.

- December måned er fyldt med faldgruber. Der er selvfølgelig altid et valg, men hvis man har alkoholtrang, så er der gode muligheder i december for at finde på en undskyldning til at drikke. December er følelsernes måned. Det er kedeligt at være uden alkohol, når alle andre er til julefrokost, kan være en af undskyldningerne. Men nu har medlemmerne i Ringen været til julefrokost, så den undskyldning er væk, siger Mogens Lindstrøm.

Der i øvrigt kan fortælle, at december måned er fyldt med arrangementer i Ringen.

Man tyvstartede søndag den 26. november med en tur i Krabasken. Konfektdag er det også blevet til, og der er også gløgg og æbleskiver en dag. Der bliver holdt nytårsfest, og så er der normale åbningstider i næsten hele julen.

- Så undskyldningen med at det er kedeligt, at være ædru, den dur ikke i Ringen, konstaterer Lindstrøm.