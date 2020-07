Se billedserie Formand Mogens Lindstrøm sammen med Maibritt Isberg Andersen, der stod bag kurset »Et meningsfuldt liv« i Ringen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ringen i sving - med afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ringen i sving - med afstand

Slagelse - 09. juli 2020 kl. 16:18 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringen åbnede stille og roligt den 11. maj med åbent for 10 personer indendørs og det samme antal udendørs.

Så glæden var stor, da der den 8. juni kunne lukkes op indendørs for op til 50 personer.

- Ringen kører med et afstandsprincip der siger mellem en og to meter, da det er en udsat gruppe der kommer i foreningen, fortæller formand Mogens Lindstrøm.

Den 8. juni blev markeret med en grill aften og mange glade medlemmer fremmødte, der har savnet de forskellige arrangementer.

Et meningsfuldt liv Ringen har fået bevilget støtte fra Velliv Foreningen til et kursus ved Maibritt Isberg Andersen, ejer af ZTRONG i Slagelse.

Et kursus over fire tirsdage a to timer med nyt emne hver gang, håb, glæde, kærlighed og fællesskab.

Kurset havde titlen »Et meningsfuldt liv« og sluttede med, at alle i fællesskab malede et billede, som udtrykte de fire emner.

Der har også været arbejdsdag i Ringens sommerhus ved Drøsselbjerg Strand.

Tre piger holdt en lille ferie deroppe, og da de dukkede op i Ringen igen, så var det med en vild flot kulør og opfyldt af positivitet.

Da Liverpool blev mestre i fodbold for første gang i 30 år, donerede en stor Liverpool fan kage og is, så endnu et arrangement kom i gang.

Flere fødselsdage og ædruelige mærkedage er blevet markeret.

Pernille Jensen havde haft 60 års fødselsdag i lukke perioden, så nu var hun på banen med store smil og bød på frokost og kage med kaffe.

Familiedag med afstand Lørdag den 4. juli bød Ringen indenfor med afstand til familiedag. Mange mødte frem og hyggede med store gode grill pølser og byg selv burger.

Der var børn og børnebørn med, så aldersspredningen var fra tre år og op til 75 år.

Ringen har ligeledes haft besøg fra Rusmiddelcenterets dagbehandling, så centeret kunne blive introduceret for Ringen og få et lille indblik i, hvem Ringen er.

Det glæder formand Mogens Lindstrøm meget, at der efterfølgende er fem personer fra dette dagbehandlingshold, der har valgt at komme i Ringen, og dermed give dem selv en større mulighed for at få fodfæste i det ædru liv gennem netværk og fællesskab.

Savner teaterture Ringen savner teaterture. Ikke mindst på Krabasken, Slagelse amatørteater, det er et sted der nydes af Ringen til alle deres forestillinger. Men i september håber man på at være på plads der.

- Men ellers så laver vi selv arrangementer. Som fredag den 17. juli, hvor den store grill igen kommer i brug. Bagefter er der grønlandsk film om fænomenet »Fjeldgængere«, som er en del af den Grønlandske historie, fortæller Mogens Lindstrøm. arne