Yvonne Nielsen, ejer af Butik Mille, kender sine kunder godt. Det kommer hende til gode nu, hvor hun gerne via telefonen sælger julegaver, som hun efterfølgende leverer gratis. Det samme gør flere andre erhvervsdrivende i byen.

Ring og bestil din gave til levering

19. december 2020

Julefreden har heldigvis ikke sænket sig over Skælskør endnu, for i mange af byens butikker er der travlt, og flere butiksindehavere oplever, at den lokale opbakning er stor.

- Jeg er en stor tak til mine kunder, som virkelig har støttet op, siger Yvonne Nielsen, der ejer Butik Mille.

- Jeg har ikke oplevet, at kunderne er blevet væk, og mange har været tidligt ude, netop fordi de har forventet en nedlukning, siger Yvonne Nielsen, der holder åbent i sin butik i alle dage frem mod jul, men samtidig tager hun gerne imod julegaveindkøb på telefonen.

- Jeg kender jo heldigvis mine kunder ret godt, så tit kan jeg sagtens hjælpe via telefonen med både størrelse, smag og stil på den eller de, der skal købes gave til, fortæller Yvonne Nielsen, der på linje med flere andre i byen de sidste dage frem mod jul også tilbyder at levere julegavekøbene ved hoveddøren helt uden ekstra beregning.

- Jeg lægger ofte billeder med inspiration til tøjkøb op på min Facebook-side, og ellers er det bare at ringe, så skal jeg nok guide igennem, fortæller Yvonne Nielsen.

Også i blandt andet Villa Patina, Steenfeldts Boghandel og hos Tine Sass leverer man gerne indkøbene hjem, hvis kunderne af forskellige årsager ikke kan eller har lyst til at komme i butikken og dermed udsætte sig selv for en sygdomsrisiko, selvom der alle steder bliver taget alle nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19.

- Vi oplever allerede at rigtig mange ringer til os for at få vejledning og rådgivning om køb af julegaver, som vi så leverer både indpakket og med gavemærker på, så de er klar til at lægge under juletræet, siger Sophie Amalie Petersen, der er salgsassistent i Steenfeldt Boghandel, og som allerede selv har været gaveudbringer ad flere omgange.

- Der er flere, der giver udtryk for, at de lægger vægt på at støtte lokalt, og det er vi selvfølgelig glade for, siger Sophie Amalie Petersen, der via den gratis levering er glad for at kunne hjælpe for eksempel ældre, der ikke er så mobile, eller som skal passe ekstra på deres helbred.

Hos Tine Sass er der også godt gang i julehandlen.

- Det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Jeg har solgt mange gavekort, og beløbene er større i år, siger Tina Sass, der med sine 38 år som selvstændig har prøvet lidt af hvert.

- Hvis jeg kan være med til at der, ved gratis levering eller afhentning udenfor butikken, er mulighed for at en ældre eller sårbar alligevel kan give en gave til en af deres kære til jul, så gør jeg gerne det, siger Tine Sass.

Fra den 25. december sker der nedlukning af hele detailhandlen undtaget dagligvarebutikker, apoteker og lignende.

- Jeg håber jeg kan byde mine kunder velkomne igen den 4. januar, lyder det fra Yvonne Nielsen. Et juleønske, som hun helt sikkert ikke er alene om i denne mærkværdige jul.