Produkterne står allerede klar på hylden, og Rikke Holst Hansen kan ikke vente med at åbne sin frisørsalon. I tre måneder har hun skullet betale husleje uden at kunne få hjælpepakker eller trække nogen løn ud til sig selv. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Rikke overtager - endelig - frisørsalon fra mestre: Er klar til at afvise kunder for at undgå ny nedlukning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Rikke overtager - endelig - frisørsalon fra mestre: Er klar til at afvise kunder for at undgå ny nedlukning

Rikke Holst Hansen overtager frisørsalon i Slagelse efter frisørerne Karen Beierholm og Solveig Møller, der drev stedet i 41 år. Her stod hun nemlig selv som elev tilbage i 1990. I tre måneder har hun nu ventet på at åbne, siden hun overtog lokalerne. Og åbningen er derfor så glædelig, at hun vil gøre alt for at undgå endnu en nedlukning.

Slagelse - 05. april 2021 kl. 12:43 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For snart 31 år siden gik hun ind ad den samme dør. På præcis den samme adresse. Den 1. september 1990 startede 48-årige Rikke Holst Hansen nemlig som frisørelev på Rådhuspladsen 3 i Slagelse. Og nu åbner hun egen frisørsalon samme sted og overtager med andre ord lokalerne fra sine tidligere mestre, Karen Beierholm og Solveig Møller, der overtog »Wiener Salonen« i 1979 og siden navngav den »Frisørerne Karen og Solveig«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger