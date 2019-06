Formand for Slagelse Idræts Råd, Jørn C. Nielsen (til højre), havde forleden møde med repræsentanter fra Slagelse Rideklub, Hashøj Rideklub, Vemmelev Rideklub og Møllebakkens Rideklub, der meget håber på, at besparelserne på lokaletilskud snart rulles tilbage. Eller kan det betyde lukninger af klubber. Privatfoto

Rideklubber i fare hvis tilskud ikke hæves igen

Slagelse - 21. juni 2019

Hvis ikke besparelserne på lokaletilskud snart bliver rullet tilbage, vil flere foreninger få voldsomme økonomiske problemer. Flere rideklubber står til at lukke.

Det oplyser Jørn C. Nielsen, formand for Slagelse Idræts Råd.

Han minder om, at tilbage i januar vedtog kommunens kultur- og fritidsudvalg, at man gik ind for, at de tidligere vedtagne besparelser på lokaletilskud skulle rulles tilbage.

- Men vi har endnu ikke set, at det er sket, selv om der nu er gået fem måneder. Flere foreninger er økonomisk udfordrede, og det er vigtigt, at lokaletilskudsprocenten igen kommer til at hedde 85 procent, siger Jørn C. Nielsen.

Ved budgetforliget i 2017 vedtog politikerne, at der de kommende år hvert år skulle spares 250.000 kroner på lokaletilskud. Hvilket ville betyde en besparelse på i alt en million kroner i 2021, hvor lokaletilskudsprocenten ville nå ned på 65 procent.

Besparelsen er blevet mødt med mange protester fra foreningerne, og politikerne i kultur- og fritidsudvalget gik da også som nævnt ind for, at besparelsen skal rulles tilbage.

Det er dog ikke noget udvalget alene bestemmer, da det skal op på et møde mellem budgetaftaleparterne i økonomiudvalget.

- Men den forholdsvis lille besparelse giver simpelthen alt for store problemer i forhold til foreningerne, og jeg tror på, at budgetaftaleparterne vil vedtage at droppe besparelsen, siger Jørgen Andersen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Han vil rejse sagen på et temamøde, hvor udvalgene skal komme med forslag til, hvad de ønsker prioriteret ved efterårets budgetlægning.

Jørn C. Nielsen fra Slagelse Idræts Råd påpeger dog også, at fire af kommunens rideklubber, nemlig Hashøj, Møllebakken, Slagelse og Vemmelev, udover det generelt faldende tilskud også er ramt af, at der er vedtaget et maksimumbeløb i lokaletilskud pr. medlem for rideklubber.

Dette maksimum blev sidste forår fastsat til 1650 kroner af kultur- og fritidsudvalget.

- Hvis ikke det tilbagerulles, står flere af klubberne til at lukke. Vi kan ikke være bekendt at frivillige, som i forvejen lægger mange frivillige timer hver uge på at gøre ridehal og stalde i stand, skal rammes dobbelt hårdt, siger Jørn C. Nielsen efter at have holdt møde med klubberne.