I begyndelsen af marts var håndværkere i fuld gang at omdanne det gamle Hotel Postgården til et moderne Rib House.

Rib House: Vi er så klar til åbning!

Alt er klar. Lokaler, køkken, personale og alkoholbevilling. Vi venter kun på at få lov til at åbne. Det siger direktør Jens Benzer Pedersen, Rib House.

Det var ellers meningen, at den nye restaurant på Gl. Torv i Slagelse skulle åbne den 13. marts, men det satte corona-situationen som bekendt en effektiv stopper for.

- Vi var lige blevet færdige med den store renovering af lokalerne og klar til at vise dem frem for Slagelse, men det blev så ikke til noget, konstaterer direktøren, som også driver en håndfuld lignende restauranter i hovedstadsområdet.

Som alle andre venter han i stor spænding på den forventede tale fra statsminister Mette Frederiksen den 10. maj. om en mulig genåbning for flere brancher - herunder restauranterne.

- Vi har ikke fyret nogen, så jeg håber jo på at få lønkompensation, siger direktøren.

Det er muligt at få op til 80 procent af lønudgifterne, men det er ikke uden problemer.

- Der er noget med, at det kun gælder for virksomheder, som har været i gang i mindst en måned. Så det er jeg ved at undersøge nærmere, siger han.