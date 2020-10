Flere gæster er nervøse for, at årets Tjæreby Revy aflyses på grund af coronavirus og strengere restriktioner. Men det gør den ikke, fastslår instruktør Kia Reffeldt Ambus (th.). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Revyen spiller stadig trods strengere restriktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revyen spiller stadig trods strengere restriktioner

Slagelse - 31. oktober 2020 kl. 13:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

I lommen på Kia Reffeldt Ambus har telefonen vibreret den seneste tid.

Hun er nemlig instruktør på årets Tjæreby Revy, som havde premiere i sidste weekend i Tjæreby Forsamlingshus cirka fire kilometer vest for Skælskør, dagen efter landets statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud om nye coronarestriktioner. Restriktioner, som altså har skabt stor usikkerhed blandt revyens gæster.

- Folk er nervøse for, om vi må aflyse. Men det kan jeg heldigvis sige, at det skal vi ikke, siger Kia Reffeldt Ambus, der dog også selv sad med krydsede fingre, da der blev indkaldt til fredagens pressemøde.

De nye coronarestriktioner betyder blandt andet, at det i foreløbig fire uger frem er slut med at forsamles mere end ti personer.

Fra den 29. oktober frem til 2. januar er der yderligere krav om at bære mundbind eller visir på alle indendørs offentlige steder.

Det gælder blandt andet i supermarkeder, indkøbscentre, biblioteker, museer, biografer, ungdomsuddannelser og i sundhedsvæsnet. Og altså også i Tjæreby Forsamlingshus, fortæller Kia Reffeldt Ambus.

- Så snart folk træder ind ad døren til forsamlingshuset, skal de have deres mundbind på. Og når de sætter sig ved deres bord, kan de tage det af igen, fortæller revyens instruktør og peger på, at mundbindet - eller et visir - også skal på, når revyens gæster går til og fra baren eller toilettet.

- Alle andre har selvfølgelig også værnemiddel på - lige fra lydmanden til serveringspersonalet, siger Kia Reffeldt Ambus.

Glæde trods restriktioner

Revyen serverer under flere af de planlagte forestillinger mad, og derfor minder coronarestriktionerne om dem, man kender fra restaurationsbranchen.

Ifølge Kia Reffeldt Ambus bliver forsamlingsforbuddet overholdt ved at opdele gæster i selskaber á højst ti personer omkring hvert bord.

- Det betyder, at vi må opdele store selskaber, der kommer sammen for at se revyen, men det bliver ikke et problem, fortæller revyens instruktør, der »bare er glad for at få lov til at gennemføre de planlagte forestillinger«:

- Når man har arbejdet med noget i så lang tid, så er det bare altid en virkelig fed følelse endelig at stå på scenen. Og jeg tror, at vi har særligt meget brug for at grine i lige præcis denne her tid med coronavirus, slår Kia Reffeldt Ambus fast.

Tjæreby Revy spiller 1., 3. og 8. november. Få billetter tilbage.