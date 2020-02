Se billedserie Korsør Revyens 2020-hold er fra venste kapelmester Christian Berg, revyskuespiller Anne Karin Broberg og Danmarks yngste revydirektør Lukas Birch. Privatfoto. Foto: Mathias Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Revy om direktørens fravær på 50 procent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revy om direktørens fravær på 50 procent

Slagelse - 18. februar 2020 kl. 10:11 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets revy i Sommerlyst i Korsør Lystskov runder også, at Danmarks yngste revydirektør Lukas Birch er blevet student trods fravær på 50 procent.

20-årige Lukas Birch indledte den nye revytradition i Sommerlyst som instruktør i 2018, hvor han faldt pladask for det charmerende spisested midt i Korsør Lystskov. I 2019 var han selv direktør for og skuespiller i Korsør Revyen, hvis 2020-udgave Danmarks yngste revydirektør er klar med fra nu på fredag den 21. februar. Han har elsket revy, siden han var fem. Som blot 14-årig fik han optaget en tekst i Cirkusrevyen.

Fravær på 50 procent

- Det lykkedes mig trods et fravær på 50 procent at blive student i sommer. Et faktum som er med i revyen, hvor vi ikke er særlig politisk korrekte. Heller ikke når det gælder krænkelses- og klimadebatten, siger Lukas Birch. Han lover mange gode grin, mens han tilføjer, at det var en særlig talentlinje på et gymnasie, hvor fravær var ok, når det var målrettet netop ens talent.

Ny kapelmestger

Med på scenen har Lukas Birch som i fjor revyskuespiller Anne Karin Broberg, mens der er skiftet ud på kapelmesterposten, hvor Christian Berg i år sidder bag tangenterne. Christian Berg vandt titlen, »årets revykomponist« ved Revyernes Revy 2019. Også Korsør Revyens instruktør Michel Castenholt har gjort sig bemærket som Danmarks bedste, da han instruerede Nykøbing F. Revyen og dermed var med til at sørge for, at revyen blev kåret som »årets revy« ved Revyernes Revy 2019.

495,- for mad og grin

2020-udgaven af Korsør Revyen opføres en gang mere end revyen i marts i Sommerlyst for et år siden. Billetprisen er 495 kroner for menu og revy. Der spilles fredag den 21. februar kl. 18, lørdag den 22. februar kl. 18, onsdag den 26. februar kl. 18 og torsdag den 27. februar kl. 18.

Billetter kan købes via www.restaurant-sommerlyst.dk