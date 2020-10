Instruktør Kia Reffeldt Ambus (th.) er selv med på scenen, når Tjæreby Revy laver sjov med eksempler fra coronakrisen. For eksempel det faktum, at vi ikke kan rejse som tidligere. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Revy laver sjov med corona: - At grine er en form for overlevelse

Når ting er svære, er det særligt vigtigt at grine. Det mener Kia Reffeldt Ambus, som er instruktør på dette års Tjæreby Revy. Her vil coronavirus således være et tema både på og udenfor scenen.

Slagelse - 19. oktober 2020

Måske har du prøvet det. At sidde helt afslappet med en god følelse i kroppen, når nogen har sagt eller gjort noget sjovt. Når vi griner udløses nemlig endorfiner i hjernen, mens stresshormorner reduceres.

At have noget at grine af er derfor særligt vigtigt, når tiderne er svære. For eksempel under coronakrisen.

Det mener i hvert fald Kia Reffeldt Ambus, som er instruktør for revyen Tjæreby Revy, der kombinerer teater med sang og humor. Og altså også berører emnet corona.

- Det er noget, der kommer indimellem og her og der. Der er en sang, der handler om selve coronanedlukningen og om, hvordan vi alle sad derhjemme. Men ellers er det noget, som vi prøver at vende på hovedet og grine af, fortæller instruktøren.

Behov for at grine Selv om coronavirus er en alvorlig pandemi, som på verdensplan har gjort knap 40 millioner mennesker syge, hvoraf mere end en million er døde, tør Kia Reffeldt Ambus godt lave sjov med emnet. For det er der brug for, mener hun.

- Lige netop på grund af den tid, vi befinder os i lige nu, så har vi et stort behov for at komme til at grine lidt. Fordi det har været så alvorligt det hele. Og vi har set skræmmende billeder fra steder ude i verden, hvor kister har været sat op på række, forklarer hun og understreger, at dødsfaldene ikke er det, der laves sjov med. Artiklen fortsætter efter billedet...

Showet handler også om andet end coronavirus - men man kan sagtens lave sjov med noget så avorligt, bare det ikke bliver hensynsløst, mener Kia Reffeldt Ambus, der instruerer Tjæreby Revy for første gang. Foto: Jens Wollesen



- Vi griner ikke af folk, der bliver syge og dør. Men corona er et tema, som man godt kan lave lidt sjov med, og derfor er det noget, der foregår som en sød, lille drejning undervejs, forklarer Kia Reffeldt Ambus.

Det er første gang, at hun er instruktør på Tjæreby Revy, som ellers i mange år har været løftet af Nielss Bønsvig. Men med mere end 30 års erfaring er revy ikke nyt for Kia Reffeldt Ambus.

Et uundgåeligt emne - Revy kigger på alt det, der foregår i samfundet. Og revy betyder i virkeligheden at kigge bagud. Så vi kigger bagud på det foregående år. Og her er corona jo umulig at komme udenom. Det har fyldt det hele siden marts, hvor landet lukkede ned, slår hun fast og afslører, at coronavirus også vil have betydning udenfor scenen.

"(...) det er også vores budskab i revyen: At vi skal passe på hinanden. Men budskabet er samtidig, at vi skal turde grine og have det sjovt."

- Kia Reffeldt Ambus, Tjæreby Revy - Kia Reffeldt Ambus, Tjæreby Revy Under revyens i alt syv forestillinger vil gæster skulle opholde sig i de grupper, de ankommer og har betalt for showet sammen med. Og når de ikke sidder ved deres pladser, skal de bære mundbind. For eksempel til og fra toilettet.

Af den årsag vil der også være servering ved bordene ved de forestillinger, hvor der før har været buffet.

- Vi sørger hele tiden for, at folk skal passe på hinanden. Og det er også vores budskab i revyen: At vi skal passe på hinanden. Men budskabet er samtidig, at vi skal turde grine og have det sjovt, slår Kia Reffeldt Ambus fast.

Vil ikke være hensynsløs Siden marts, hvor det første smittetilfælde med corona i Danmark blev konstateret, har vi nemlig fået banket alvorsord og tunge pressemøder ind i hovedet konstant, mener revyens instruktør.

Når showet starter og tager publikum gennem 21 numre fra scenekanten, vil emnerne derfor også berøre andet end coronavirus.

For ingen kan tåle at gå og være alvorlig hele tiden, mener Kia Reffeldt Ambus.

- Men når vi så snakker om coronavirussen og forsøger at grine af den, så er det jo ikke det samme som, at vi forsøger at være hensynsløse, fortæller hun og peger på, at hun har én regel, når hun skriver parodier. Artiklen fortsætter efter billedet...

De sidste forberedelser er i gang, før Tjæreby Revy har premiere den 24. oktober. Foto: Jens Wollesen



- Når man laver en parodi på en person, så skal den person kunne sidde i lokalet og synes, at det er sjovt. Og det er ligemeget, hvad man laver en parodi på. Laver man sjov med corona, så skal folk ikke sidde og føle, at det er ubehageligt eller overskrider deres grænser. For så dur det ikke, forklarer Kia Reffeldt Ambus.

Latteren har flere fordele Men når det virker - altså humoren - så gør det os både gladere og sundere. Faktisk masserer et godt grin de indre organer, så blodtilførslen til hjertet øges, fordøjelsen forbedres, og så iltindholdet i blodet bliver større.

Derudover øges lungekapaciteten, ligesom der dannes infektionsbekæmpende antistoffer. Og det gør kroppen mere modstandsdygtig over for sygdomme.

"Jeg har hele tiden kæmpet for, at det skulle lykkes. Og jeg havde gjort det samme, hvis der var krig og bomber rundt om ørerne på os."

- Kia Reffeldt Ambus, Tjæreby Revy - Kia Reffeldt Ambus, Tjæreby Revy For Kia Reffeldt Ambus har det derfor siden marts i år været hendes mission, at Tjæreby Revyen skulle gennemføres uagtet, at der var udbrud af coronavirus.

- Jeg har hele tiden kæmpet for, at det skulle lykkes. Og jeg havde gjort det samme, hvis der var krig og bomber rundt om ørerne på os, fastslår hun og peger på, at humor generelt forstærkes, når den er rodfæstet i noget dybere bagvedliggende.

- Derfor ser man også, at sort humor ofte opstår efter en tragedie. Det er jo ikke, fordi folk er onde. Men det er et spørgsmål om at kunne overleve. At grine er en form for overlevelse, siger Kia Reffeldt Ambus og uddyber:

- Det øjeblik, man bliver glad, kan man nemmere overkomme morgendagens udfordringer.

Der er premiere på Tjæreby Revy den 24. oktober. De øvrige spilledage er den 25., 29. og 31. oktober samt den 1., 3. og 8. november. Få billetter er tilbage.