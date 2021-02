De to skud mod lejligheden på Motalavej blev affyret ved et-tiden om natten. Foto: Mathias Øgendal

Retssag om Motalavej-skud udskudt

Slagelse - 10. februar 2021 kl. 17:31 Af Helge Wedel

Retssagen mod en 25-årig mand fra Korsør, der er tiltalt for forsøg på manddrab efter straffelovens paragraf 237, fordi han den 8. marts i 2020 som del af en familiefejde mellem to libanesiske klaner skød mod en stuelejlighed beliggende Motalavej 52, er udskudt.

- Der har kun været et retsmøde, og her blev sagen udskudt, fordi der skal indhentes personlige oplysninger om den tiltalte, siger Charlotte B. Skovmand til Sjællandske. Hun er anklager ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi . Hun tilføjer, at sagen endnu ikke er berammet med nye retsdage, hvor der i første omgang var afsat fire.

Ifølge anklageskriftet skød den 25-årige to gange gennem et vindue til lejligheden med det formål at dræbe en person i lejligheden ved et-tiden om natten.

Der opholdt sig flere personer i lejligheden, men alle undgik at blive ramt af de to skud, der gik gennem vinduet, hvorfra det ene fortsatte ind i en væg. Manden nægter sig skyldig, og i anklageskriftet tages der da også forbehold for, at det kan ende med en dom for fareforvoldelse i stedet for forsøg på manddrab. Det vil i så fald afføde en noget mildere dom end den, han kan se frem til, hvis nævningetinget går med på, at der reelt var tale om et forsøg på at slå en person ihjel.

Han er desuden tiltalt for tyveri af en Peugeot 407 og for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Der skal afhøres 13 vidner i sagen. Herunder om den 25-åriges færden i forbindelse med skyderiet.