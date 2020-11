Det er lykkedes politiet at samle beviser i et omfang for de mange voldelige opgør hen over sommeren på Motalave, at flere unge alle af anden etnisk baggrund end dansk nu står tiltalt ved Retten i Næstved. Sag mod de fire første begynder på mandag. Privatfoto.

Retsopgør efter familiefejde kan ende i udsmidninger

Dele af sommerens gentagne voldelige sammenstød på Motalavej er for nogle af deltagerne på vej til et retsopgør, hvor domme betyder, at BoligKorsør omgående ophæver deres familiers lejemål.

Det gælder for 17-årige MW og 18-årige MS begge med bopæl på to adresser på Motalavej. På mandag står de ved Retten i Næstved tiltalt for legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1. Hertil er MW tiltalt for trusler og vold mod et vidne. Det fremgår af anklageskriftet, som Sjællandske har fået aktindsigt i. Begge tiltalte har anden etnisk baggrund end dansk.