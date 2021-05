Se billedserie Pædagogerne Lasse Freisleben og Rikke Thieme har skabt en retro-udstilling på Baggesenskolen, som blandt andet skal lære børnene om en tid før fjernbetjeninger og mobiltelefoner - og før en overhead-projektor blev til et Smartboard, som ses i baggrunden. Foto: Kim Brandt

Retro-udstilling på Baggesenskolen

Fandtes der virkelig en tid, hvor man skulle rejse sig fra sofaen for at skifte tv-kanal? En tid uden fjernbetjening og mobiltelefoner? Svaret er naturligvis ja, men det er en tid, som er fremmed for de fleste børn og unge i dag.

Medmindre de går på Baggesenskolen og har besøgt den nye retro-udstilling.

For et par uger siden fortalte avisen om et særligt »oplevelses-kort« fra Korsør, som Lasse Freisleben, pædagog på Baggesenskolen, stod bag. Nu har den initiativrige pædagog - i samarbejde med kollegaen Rikke Thieme - stablet en unik udstilling på benene på skolen.

Udstillingen - eller »museet«, som det først blev kaldt - var i første omgang tænkt som et sted, hvor gammel elektronik igen kom til ære og værdighed. Vi snakker her om de allerførste mobiltelefoner, der vejede 40 kilo, til den første, smarte Walkman. Desuden en af de allerførste Apple-computere fra 80'erne til de helt gamle grammofoner, som spiller 78'ere og meget, meget mere.

Ideen til udstillingen kom, da Lasse Freisleben og hans kollega Rikke Thime i en frokostpause snakkede lidt nostalgisk om en tid, før mobiltelefoner blev allemandseje.

Det er en verden, som er helt fremmed for de fleste skoleelever i dag, blev de enige om.

- Så hvorfor ikke prøve at finde nogle af de helt gamle telefoner, pladespillere, computere med mere - og så lave et lille museum, hvor børnene med deres egne øjne kunne opleve lidt af den udvikling, som er sket, siger de begge.

Da først de kom i gang med at finde ting og sager rundt omkring, blev det efterhånden mere og mere svært at begrænse sig.

- Der var så mange spændende ting, som vi gerne ville have med. Blandt andet et afsnit om skolens historie, siger Lasse Freisleben.

Slutresultatet er derfor blevet til mange andre ting end blot elektronik - for eksempel et gammelt kasseapparat med både mønter og sedler, som næppe er gangbare længere - og et strygejern, som skulle opvarmes af glødende kul.

Hvad er det? I forbindelse med udstillingen har pædagogerne også lavet deres egen version af tv-programmet »Hvad er det?« med den nu afdøde tv-mand, Piet van Deurs.

Blandt effekterne var nogle gamle cykellygter - de såkaldte Nefa-lygter.

- De anede ikke, hvad det var. »Er det en læbepomade - eller en deodorant?«, lød nogle af elevernes bud, fortæller Rikke Thime med et smil.

Selv fik pædagogerne også nogle aha-oplevelse undervejs - for eksempel da de fik fingre i en mini-disk, som i dag er ret sjælden. Det er groft sagt en mellemting mellem et kassettebånd og en CD i miniformat.

Men også andre ting på udstillingen har lært pædagogerne et og andet om datidens opfindelser og »gadgets«, hvoraf mange er forfædre til nutidens elektronik.

Udstillingen på skolen begyndte i sidste uge og slutter i næste uge før sommerferien. De to pædagoger regner med, at omkring 400 elever så har været på besøg og set de gamle klenodier.

- Vi ville også gerne have haft elevernes forældre med, men det kunne vi ikke rigtigt grundet corona. Så vi har lavet en lille video, som kan ses på skolens Facebook-side, fortæller Lasse.

Når udstillingen slutter, bliver de mange effekter leveret tilbage til de mange, som velvilligt har udlånt effekterne - det er en blanding af elever, private, forretningen »Antik & Lort« samt Overfartsmuseet. Og efter sommerferien er det ikke utænkeligt, at de driftige pædagoger er klar med nye, lærerige ideer til eleverne på Baggesenskolen.