Ret til bevægelse uanset alder

- Fysisk aktivitet, leg, og samvær med andre er efterhånden veldokumenteret som den bedste medicin helt uden bivirkninger, når man ønsker et langt liv uden for meget skranteri. Ny forskning viser tilmed, at man kan udskyde en mulig demenssygdom gennem et aktivt liv i fællesskab med andre.