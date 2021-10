Da en boring hos Vemmelev-Forlev Vandværk den 8. oktober figurerede på et kort over boringer med PFAS i Danmark blev der straks bestilt nye prøver. Resultaterne er netop kommet.

Resultat af PFAS-måling

Fredag den 8. oktober udbrød der lidt vandpanik, da en rød prik på et kort over Danmark viste, at der var fundet indhold af PFAS over den nye grænseværdi på to nanogram per liter drikkevand i en af Vemmelev-Forlev Vandværks boringer.

Slagelse - 21. oktober 2021

37 andre røde prikker var fordelt ud over resten af Danmark, hvor der også i prøver fra landets mere end 5000 boringer i perioden fra 17. april 2015 og frem til 30. september 2021 er fundet over to nanogram PFAS-stoffer per liter vand.

Prikken ved Vemmelev-Forlev Vandværk på adressen Vandværksvej 13 var den eneste i Slagelse Kommune. Formand for vandværket Viggo Andersen reagerede ved straks at bestille nye vandprøver fra de tre boringer, hvorfra vandværket sender drikkevand ud i forbrugernes vandhaner.

Helt rent vand Resultaterne er netop kommet.

- Vemmelev-Forlev Vandværk kan med de nyeste analyseresultater fra Højvang Laboratorier melde klart og tydeligt ud til forbrugerne, at der ikke er problemer med de fire PFAS stoffer i forhold til grænseværdien på 2 nanogram, siger Viggo Andersen.

Ifølge vandværksformanden har ingen af stofferne overhovedet kunne måles i vandet. Det var en prøve fra 2020 i en enkelt boring, der viste indhold af PFAS på det tidspunkt langt under den daværende grænseværdi. Viggo Andersen hælder til den teori, at der må have været tale om en fejlprøve.

- Stofferne forsvinder jo ikke bare, men nu er de der slet ikke, siger Viggo Andersen.

Unødig bekymring - Jeg synes, at kortet og omtalen af det giver forbrugerne unødig bekymring. For i Vemmelev er der tale om en prøve fra 2020, der dengang var langt under den daværende grænseværdi. Den er fra en af vandværkets tre boringer, hvorfra vandet blandes sammen, så vandet ud til forbrugerne har ikke været og er ikke i nærheden af den nye grænseværdi på to nanogram, sagde Jan Jørgensen til Sjællandske. Han er miljøchef i kommunen.

Miljøchefen tilføjede, at den pågældende boring allerede for nogen tid siden er besluttet erstattet af en anden, fordi den har vist sig utæt.

Vandprøverne kan ses på vandværkets hjemmeside.