Se billedserie Her sidder hele kredsen bag: John Sashi Nielsen, Ulrik Møllergaard, Onur Isbilen og Ceyhun Isbilen. Privatfoto

Restauratører og brødre fortsætter deres gastronomiske succes i hovedstaden

Brødrene Onur og Ceyhun Isbilen, der ejer flere spisesteder i Slagelse i selskab med slagtermester John Nielsen, har åbnet restaurant på Rådhuspladsen i København, hvor succeskok står for menuen. De elsker hjemstavnen og giver rabat til kunder fra Slagelse.

Slagelse - 03. december 2020 kl. 20:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Fødslen var besværlig, idet coronakrisen pludselig satte en brat stopper for den første annoncerede åbning. Nu er der dog i den grad gang i køkkenet i de 100 år gamle lokaler på Rådhuspladsen i København, hvor også det historiske hotel Scandic har til huse.

Her har Slagelse-restauratørerne Onur og Ceyhun Isbilen, der i selskab med slagtermester John Nielsen står for såvel La Viva i Slagelse og Kalundborg som Butcha og Highway Bistro, som er en del af Stop 39 i dag, åbnet restaurant.

Capa er navnet, og chefkokkehuen sidder på tv-kokken Casper Sobczyk, der nok mest er kendt for sin smørbøf og her svinger den kulinariske taktstok.

Beliggenheden er ikonisk, og med en lounge med plads til 50 personer, en restaurant, der kan mønstre 100 siddende spisegæster, og et kælderspisested med rum til op imod 150 besøgende er der rigeligt at se til. Desuden er der et halvt hundrede ansatte, som på sigt søges nærmest fordoblet, hvis succesen fortsætter.

- Vi har fuldt booket stort set alle dage frem til nytår. Det er helt vildt, siger Onur Isbilen, som sagtens kan se sig selv ase og mase i hovedstadsområdet, mens han også nyder selskaberne i Slagelse.

Rabat til lokale kunder Restauranten har verdens bedste bøf på menukortet.

I 1980 grundlagde slagtermester John Sashi Nielsen sit firma JN Meat, og siden da har hans evige passion været jagten på verdens fremmeste kød.

I 2018 blev hans steak »Sashi AAA Ribeye« kåret til verdens bedste af sin slags, og det er derfor ikke uden grund, at man hos Capa bryster sig af kød i verdensklasse.

Der er dog også meget andet på den gastronomiske tilbudspalet: Ristet torsk med trøffelfars, jomfruhummer, ørredrogn, hummerhaler, pighvar, kaviar og meget andet, når det handler om fisk. Herudover den omtalte smørbøf, kød i lange baner plus saucer i alskens varianter, desserter og andre lækkerier til såvel frokost som middagstallerkenen senere på dagen.

Restauranten kører med en fem-retters menu for 555 kroner inklusive vinmenu og en billigere tre-retters menu.

Derudover er der frit at vælge fra kortet, og er du kunde på en af restauranterne i Slagelse, kan du sågar få netop udvalgene fra menukortet til nedsat pris.

- Vi vil gerne gøre noget ekstra for vores kunder og medborgere i Slagelse, så hvis du tager en bon med fra La Viva, Butcha eller Highway Bistro, så får du 15 procent. Det vil give et skub til dem fra Slagelse, som så kan se og smage på, hvad vi har med at gøre i København, siger Onur Isbilen.

Udvider også i Slagelse At fokus har været på Capa, betyder ikke, at Slagelse-spisestederne er glemt. Butcha har i kølvandet på coronakrisen atter slået dørene op som et a la carte-spisested, hvor det argentinske Sabor-kød indtager menukortet.

Samtidig ønsker indehaverne at udvide La Viva-caféen, så også lokalet mellem Butcha og caféen tages i brug.

- Vi udvider til omkring 120 siddepladser, fortæller Ceyhun Isbilen, som desuden glæder sig over opbakningen i det lokale.