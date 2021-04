Restauratører ikke klar til at åbne: - Helt hovedløst at melde sådan noget ud før en weekend

Peter Chou Lin må fra på onsdag mod forventning åbne restauranten Siang Jiang i Slagelse, efter indendørsservering bliver tilladt tidligere end først meldt ud. Men det gør han ikke. Foto: Per Vagnsø

Natten til fredag blev der indgået aftale om en fremrykket genåbningsplan, så restauranter og caféer kan åbne for indendørs servering allerede onsdag. Men udmeldingen kommer meget sent, kritiserer flere. I Slagelse venter Peter Chou Lin med at åbne sin restaurant, Siang Jiang.

For de flestes vedkommende bragte fredagens nyhed om en fremrykket genåbningsplan helt sikkert et ekstra stort smil på læberne op til weekenden. Men for andre gav den også sved på panden.

For selv om det betyder, at restauranter og caféer allerede fra på onsdag kan åbne for indendørs servering, og at udendørs servering bliver uden krav om coronapas, så kommer udmeldingen alt for sent, kritiserer flere restauratører og caféejere.

I Slagelse venter Peter Chou Lin derfor med at åbne sin restaurant, Siang Jiang, selv om de lempede regler falder til hans fordel.

Han hørte først nyheden, da han var stået op, efter Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige natten til fredag var blevet enige om den fremrykkede genåbningsplan.

»Vi kan ikke nå det« - Der er mange forberedelser, og i dag er det fredag lige inden en weekend. Vi kan ikke nå det, forklarer Peter Chou Lin, der foruden at skulle nå at bestille varer hjem og indkalde personale også skal nå at gøre restauranten hovedrent efter flere måneders nedlukning.

Før fredagens udmelding havde Peter Chou Lin forberedt sig på at genåbne den 6. maj, da han ikke har mulighed for udeservering. Og den plan holder han fast i, selv om han altså allerede onsdag - alligevel - må have gæster siddende indendørs. Artiklen fortsætter efter billedet...

Før fredagens udmelding måtte restauranter og caféer kun åbne op for udeservering fra på onsdag. Nu må de også - for eksempel i tilfælde af dårligt vejr - invitere kunderne indenfor. I hvert fald, hvis de har et gyldigt coronapas. Foto: Fleur Sativa

Til maj håber Peter Chou Lin også, at flere er blevet vaccineret, og at forsamlingsforbuddet er hævet yderligere, så åbningen af hans restaurant går både nemmere og bedre. Færdigvaccinerede har nemlig et gyldigt coronapas, og lige nu er planen, at vi må samles 25 indendørs fra den 6. maj.

I øjeblikket må restauranter ikke tage imod selskaber på mere end 10 personer.

- Jeg kunne godt være bekymret for, hvor mange der ville komme, hvis vi åbnede allerede på onsdag. Men vi savner vores gæster, og vi glæder os til at arbejde igen, forklarer Peter Chou Lin, der normalt er kendt for sin store, kinesiske aftenbuffet, som familier og andre større selskaber ofte bestiller i forbindelse med for eksempel fødselsdagsfejringer.

Krav om handsker og håndsprit Og når ejeren af Siang Jiang endelig genåbner, forventer han da også, at buffeten igen vil blive velbesøgt. Også selv om buffeter flere andre steder på grund af corona helt er afskaffet. For eksempel kører flere caféer uden deres normale weekendbrunch-buffet, ligesom beboere på flere af landets plejecentre i dag kun får serveret portionsanretninger.

På Siang Jiang sikrer man dog buffeten ved brug af både engangshandsker, afstand, håndsprit og ekstra grundigere rengøring. Artiklen fortsætter efter billedet...

Da Peter Chou Lin kunne fejre restaurant Siang Jiangs 30 års fødselsdag for et par år siden, gav han gratis buffet til sine gæster. Buffeten er nemlig populær, og det forventer han, den vil forblive trods corona. Nu skal gæsterne blot holde mere afstand, bruge handsker og huske håndsprit. Foto: Arne Svendsen

- Hvis vi gør vores forarbejde, kan vi sagtens stadig sælge buffet. Det tror jeg på. Og jeg tror også stadig, at folk ønsker det. I en buffet kan man få mange flere smagsoplevelser, end man kan med almindelig a la carte, siger Peter Chou Lin, der derfor allerede nu vil gå i gang med forberedelserne inden åbningen.

Det samme - altså forberedelserne - er restauratør Onur Isbilen i gang med.

"Det er meget kort varsel. Vi kan faktisk dårligt nok nå at få varer fra Carlsberg."

- Onur Isbilen, restauratør og caféejer - Onur Isbilen, restauratør og caféejer Han ejer flere spisesteder i Slagelse i selskab med sin bror, Ceyhun Isbilen, og slagtermester John Nielsen - herunder »La Viva« og »Butcha«. Og de tre har også kort tid før nedlukningen åbnet en ny restaurant på Rådhuspladsen i København under navnet »Capa«.

Og modsat ejeren af Siang Jiang planlægger han at åbne alle sine spisesteder.

Forventer travlhed - Men det er jo helt hovedløst at melde sådan noget ud en fredag lige før en weekend. Det er meget kort varsel. Vi kan faktisk dårligt nok nå at få varer fra Carlsberg, forklarer Onur Isbilen, der tidligt fredag, da han hørte nyheden, måtte sadle om.

Før den fremrykkede genåbningsplan havde Onur Isbilen nemlig kun forventet at skulle åbne for udendørsservering med krav om coronapas og dermed færre gæster. Restauranten i København skulle først åbne senere, når det blev muligt med indendørsservering.

- Så jeg har haft travlt lige siden klokken seks i morges (fredag, red.). Og jeg kommer til at have travlt de næste dage også, fastslår Onur Isbilen, der også forventer travlhed fra på onsdag, når han åbner for gæster både inden- og udendørs:

- Mange har savnet at kunne tage ud for at spise. Det er anderledes end at spise derhjemme, fordi det er en oplevelse, man får. Det handler om meget mere end bare om maden, vurderer han.

La Viva er en af de caféer, der slår dørene op. Men også ejer Onur Isbilen mener, at regeringen er sent ude med nyheden om den fremskudte genåbning. Her står han med en af bestyrerne, Stine Mahlert. Foto: Carsten Lysdal