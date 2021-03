I Danmark er det ofte regnvejr det ene øjeblik og sol det næste som her på Schweizerpladsen i Slagelse, hvor mange caféer og restauranter har beliggenhed. Og netop vejrforholdene bliver afgørende for, om det kan betale sig at holde åbent for udendørs servering fra den 21. april, siger flere restauratører. Alle glæder sig dog over genåbningsplanen, der tillader indendørs servering fra den 6. maj.

Restauratører er urolige: Det her får afgørende betydning for genåbningen

Den 21. april må caféer og restauranter »tyvstarte« på genåbningen, hvis de har mulighed for udeservering. Om det bliver en succes, afhænger dog af vejret, forudser flere restauratører, som med andre ord krydser fingre for forårsvarme.

Man drikker ikke caffe latte i gråvejr. Det mener i hvert fald flere caféejere og restauratører, som derfor er skeptiske over for genåbningen den 21. april, hvor de kun må servere for gæster udendørs.

