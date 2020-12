Peter Chou Lins Restaurant Siang Jiang har normalt plads til 230 gæster. På det seneste har dét tal været sat ned til 105, og nu morgen der kun dem, der skal hente mad. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Restauratør undrer sig: Hvorfor må folk strømme til supermarkeder? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restauratør undrer sig: Hvorfor må folk strømme til supermarkeder?

Peter Chou Lin forstår ikke, at han skal lukke sin kinesiske restaurant, når supermarkeder ikke rammes af så hårde restriktioner.

Slagelse - 08. december 2020 kl. 09:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Restauratør Peter Chou Lin, Restaurant Siang Jiang i Slagelse, mener, at de nye corona-restriktioner rammer skævt. Han ogf alle andre spisesteder i Slagelse skal foreløbig holde lukket indtil 3. januar.

- Selvfølgelig kan vi ikke acceptere, at smittetallet stiger, men jeg synes, vi er lidt skævt ramt. Hvad med supermarkederne? Dér kunne man jo også bestille sine varer. Vi skulle én gang for alle lukke mere ned, siger restauratøren, som nu må ty til den langt dårligere forretning, som take away-mad udgør.

I foråret, da restauranten var lukket i to en halv måned, kunne maden ud af huset slet ikke rette op på det tabte.

Peter Chou Lin fortæller, at omsætningen har ligget på omkring 60 procent af det normale på det seneste, og en tredjedel af personalet er allerede sendt hjem. Nu følger tre tjenere og halvdelen af køkkenpersonalet - tre - efter.

Restauranten har i forvejen kunnet mærke, at nogle er blevet tilbageholdende med at gå ud at spise.

- December er normalt en god måned, og nytårsaften er vores travleste, men vi har også fået aflysninger på mad ud af huset på grund af forsamlingsforbuddet, men vi er nødt til at satse noget mere på det, konstaterer han.

På en måde betegner han sig som heldig, for han ved alt om, hvor hård manglen på kinesiske turister har været for kollegerne i Københavns-området.

Han frygter heller ikke for Siang Jiangs overlevelse.

- Vi har en god aftale med banken om kassekredit, og der er en kinesisk filosofi, der siger, at man i gode tider skal spare op til dårlige tider. Normalt har vi et pænt overskud. I år risikerer vi et stort underskud, men hvis vi får kompensation for faste udgifter og personalets løn, bliver der ikke de store problemer, lyder det fra restauratøren.

relaterede artikler

Digital undervisning kan ikke erstatte den analoge 08. december 2020 kl. 06:15