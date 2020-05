Restauratør ser sine sjålne møbler sat til salg

Restaurant Sommerlyst i Korsør Lystskov har to gange i denne uge fået stjålet havemøbler for mange tusinde kroner. Måske af den samme tyv. Forpagteren har i hvert fald fået tip om det samme navn. Sjællandske har kontaktet den 37-årige mistænkte mand med bopæl i Vemmelev.

- Han må have haft en lastbil, da han hentede de næsten 30 stole. De to borde og ni stole fjernede han, som jeg har fået det oplyst, med en knallert med anhænger, som han er kendt for at køre rundt med uden lys på. Men han driver jo også en flytteforretning, forklarer forpagter af Sommerlyst Jesper Jensen, da Sjællandske kigger forbi torsdag eftermiddag.

Havemøbler af mærket Jutlandia er af to omgange i denne uge stjålet fra restaurant Sommerlyst i Korsør Lystskov. Først forsvandt natten mellem mandag og tirsdag to borde og ni stole. Natten til torsdag forsvandt så yderligere næsten 30 stole.

