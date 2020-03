Der er som udgangspunkt ikke nogen risiko for at blive smittet med coronavirus ved at bestille mad udefra. Men restauranter tager særlige forholdsregler ved levering af take-away - og opfordrer kunder til at gøre det samme. Foto: KIM BRANDT

Restauranter med bøn til kunder: Sig, hvis du har symptomer

For at mindske risikoen for smitte af coronavirus, tager flere take-away-restauranter særlige forholdsregler i brug, når de leverer mad. Kunder opfordres i øvrigt til at give besked, hvis de har symptomer.

Slagelse - 16. marts 2020 kl. 08:12 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndsprit, gummihandsker og god sikkerhedsafstand. Flere steder tager restauranter særlige forholdsregler i brug, når de i disse dage leverer take-away til sultne kunder.

Det sker for at mindske risikoen for smittespredning af coronavirus også kaldet COVID-19.

På Andrews Burgerbar i Slagelse er man for eksempel særlig opmærksom på ikke at komme i tæt kontakt med sine kunder, når chauffører bringer mad ud.

- Vi bruger handsker, som vi smider ud hver gang, vi har været ved en kunde. Så det er aldrig de samme handsker, vi bruger. Vi skifter hele tiden, forklarer restaurantens ejer, Hussial Sahah.

Står en meter væk Derudover er det aftalt, at restaurantens chauffører altid skal holde en sikkerhedsafstand på mindst en meter, når de overleverer den bestilte mad til kunden.

- Nogle kunder skriver også til os, når de bestiller mad, at vi skal stille maden ude foran døren, ringe på og gå. Og så gør vi det, fortæller Hussial Sahah, som opfordrer alle kunder, der har symptomer til at gøre netop dette, hvis de bestiller mad udefra.

- Det er vigtigt, at vi begrænser risikoen for smitte, understreger han.

Det samme opfordrer online take-away-madbestillingsfirmaet Just Eat til. Gennem deres app kan man nemlig nemt skrive en kommentar til sin bestilling om, at buddet, der leverer maden, skal stille maden ude foran døren.

Just Eat: Ingen risiko ved at bestille mad Derudover oplyser Just Eat, at der som udgangspunkt ikke er nogen risiko ved at bestille mad udefra.

Her henviser man til Fødevarestyrelsen, som på deres hjemmeside oplyser, at coronavirus ikke smitter gennem mad, »men via dråber fra host og nys fra smittede personer«.

Just Eat opfordrer derfor på samme måde restauranter, der leverer mad, til at vaske hænder ekstra grundigt og bruge håndsprit. Samtidig henviser madbestillingsfirmaet alle restauranter til at indføre 14 dages karantæne, hvis ansatte har opholdt sig i et højrisikoområde efter 2. marts 2020.

»Pas på dig selv - og lad os passe ekstra godt på hinanden i den kommende tid«, har Just Eat skrevet i en mail udsendt til samtlige kunder.