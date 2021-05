Siang Jiang i Slagelse ejes og drives af søskendeparret Peter Chou Lin og Li Lin. De har begge glædet sig til at genåbne men har valgt at vente, indtil de var helt sikre på, at de var klar til at modtage gæster. Og det er de nu.

Artiklen: Restaurant udskød åbning to uger: Alt øl og sodavand var blevet for gammelt

Restaurant udskød åbning to uger: Alt øl og sodavand var blevet for gammelt

Restauranten fik allerede lov til at åbne for to uger siden, men først i morgen inviteres gæster indenfor. Det skyldtes blandt andet, at alt øl og sodavand var blevet for gammelt under nedlukningen.