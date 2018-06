Bestyrer og overtjener Keezah Düz viser Sjællandske mappen med de 23 ansattes kontrakter. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Restaurant chikaneres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Restaurant chikaneres

Slagelse - 01. juni 2018 kl. 07:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke første gang, men tredje gang, da to medarbejdere fra kontrolgruppen i Slagelse Kommune onsdag dukkede op på Restaurant Laguna i Korsør Marina.

- Vi føler os lidt chikaneret af de anonyme anmeldelser, der afleveres via kommunens hjemmeside med beskyldninger om sort arbejde, siger bestyrer Keezah Düz til Sjællandske.

Det var intet at komme efter for de to medarbejdere fra kontrolgruppen. Alt var i den skønneste orden for de 23 anatte i restauranten.

- Vi fik anmeldelsen at se. Og der kunne jeg se, at mit navn var stavet forkert og på samme måde, som du kom til, da du for et par år siden skrev, at vi skiftede navn, siger Keezah Düz til en flov udsending fra Sjællandske. Hun er sikker på, at det ikke er nogen blandt det nuværende eller tidligere personale, der står bag den anonyme anmeldelse om urent trav i restauranten.

- Vi har slet ingen konflikter med vores personale. Jeg tror, at der er nogen, der har Googlet os, og så fundet artiklen om os med den forkerte stavemåde, siger Keezah Düz. Hun tilføjer, at de også ofte præsenteres for rygter om snarlig lukning, men intet er mere usandt, for det går rigtig godt for restauranten på kanten af Storebælt med den flotte udsigt til Storebæltsbroen. Men tidligere tiders skiftende forpagtere og lukninger for mange år siden, kan tilsyneladende fortsat nære rygter.

Restaurant Lawguna er ejet af Nigar Düz, der også driver frisørsalon »Mirroir de Salon«, Smedegade 13 i Slagelse.

I det daglige er det kokken Michael Aryan, der står for driften. Nigar Düz er datter af hans storesøster, mens hans kone er Keezah Düz, der foruden tjansen som overtjener også var den kreative opfinder og tegner af logoen til restaurantens navn - Laguna for et par år siden.