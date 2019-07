Det andet store »tårn« på kasernearealet nærmer sig færdiggørelsen. Bygningen har flere formål - blandt andet våbenopbevaring. Sjællandske har besøgt byggepladsen på Gardehusarkasernen i Slagelse, hvor også nye bad- og omklædningsrum til soldaterne og helt nye værkstedsfaciliteter til de militære køretøjer er tæt på at blive færdige. Læs reportagen her.

Reportage: Vokseværk på Gardehusarkasernen

- Det overordnede formål med byggeriet er at skabe bedre og mere tidssvarende forhold for soldaterne. Det gælder især bad- og omklædningsfaciliteter, men også sikkerheden omkring våbenopbevaring skal løftes yderligere, fortæller sikkerhedsofficeren, som af sikkerhedsmæssige årsager ikke ønsker sit navn i avisen.

