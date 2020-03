Se billedserie Lørdag nat var bymidten i Slagelse - helt usædvanligt - øde for mennesker. Både diskoteker og spisesteder var lukket for at begrænse risikoen for smitte af coronavirus. Men flere unge mennesker mødtes andre steder til privatfester. Foto: Fleur Sativa

Reportage: Da byen lukkede, tog unge til privatfest med en følelse af udødelighed

Lørdag nat var gaderne med diskoteker og spisesteder i Slagelse midtby tomme. Men rundt omkring i lejlighederne mødtes flere unge i stedet om halvlunkne dåseøl. For mens udbruddet af coronavirus har lukket det meste af Danmark ned, lever både privatfester og de unges følelse af »udødelighed« i bedste velgående.

15. marts 2020
Af Fleur Sativa

På vej mod byen er lyden af den tunge bas byttet ud med vindens susen. Og henad gaden, hvor menneskeflokke plejer at følges ad, hvirvler i stedet et enkelt blad forvirret rundt.

For alle i Slagelse har glemt, at det er lørdag aften. I hvert fald næsten.

Med en hætte trukket over hovedet står to unge mænd nemlig på et gadehjørne med en enkelt hånd placeret op ad den mur, de begge er fokuserede på at læne sig op ad. Og lugten af urin kombineret med lyden af ord, der flyder sammen i én lang mumlen, minder pludselig igen én om både natteliv, værtshuse og lange toiletkøer.

For selv om byens diskoteker og spisesteder er lukket ned for at begrænse smittespredning af coronavirus, eksisterer festerne stadig. Særligt for de unge, der nu blot i stedet mødes privat.

Håndsprit og høj musik De to unge mænd forlader gadehjørnet og forsvinder ind gennem en dør. Fra et vindue på 2. sal stjæler en tredje silhuet kort efter opmærksomheden, da en glød lyser op i mørket. Da den slukkes, er der igen stille.

Først helt oppe i bymidten forstyrres det tomme gadebillede igen. Her har en gruppe unge lejet sig ind på et mindre og ellers lukket diskotek for at fejre afslutningen af en håndboldsæson.

"Et eller andet sted, så tror jeg, at vi føler os lidt udødelige. Vi har jo fået at vide, at unge ikke er særlig udsatte, hvis vi får coronavirus"

- Simon Thorsfelt, 22 år - Simon Thorsfelt, 22 år Blandt fedtede glas med alkoholrester står håndsprit placeret. Og de unge drikker kun af sugerør for at mindske smitten af coronavirus, der blandt andet kan overføres via hoste, nys og spyt.

Men når de unge skal tale sammen, må de læne sig helt tæt imod hinanden for at overdøve den høje musik.

Og her er coronavirus langt fra det emne, de unge snakker mest om.

Det fortæller tre venner, der sammen passerer de mørklagte diskoter med en ramme dåseøl.

Tænker mest på andre - Et eller andet sted, så tror jeg, at vi føler os lidt udødelige. Vi har jo fået at vide, at unge ikke er særlig udsatte, hvis vi får coronavirus, forklarer den ene, 22-årige Simon Thorsfelt.

Vennerne, 20-årige Mathias Nielsen og 21-årige Søren Callesen, nikker. Ingen af dem er rigtig bange for at blive smittet med coronavirus.

Derimod tænker de alle på deres ældre familiemedlemmer, som de hver især har truffet et valg om at holde afstand til, mens der er mulighed for at sprede smitten.

- Jeg skal nok klare mig, hvis jeg får coronavirus. Måske har jeg det allerede nu uden at vide det. Men min mormor. Hun dør, hvis hun bliver smittet. Derfor skal vi ikke ses i øjeblikket, siger Simon Thorsfelt, der af samme årsag for nylig har fået aflyst en familiefest.

Nedlukningen af byens diskoteker forstår drengegruppen derfor også godt. »Det er ærgerligt, men det er nødvendigt«, konkluderer de samstemmigt.

Virkelighedsfjern virus Men trods hensynet til andre har de tre venner tænkt sig at bruge lørdag aften - i selskab med hinanden - på at drikke rammen af dåseøl.

Det er en formildende omstændighed, at de kun samles tre, mener de. Derudover har de indført en regel om kun at drikke af glas med navn på, så de ikke risikerer at drikke af det samme.

Og så stoler de på hinanden, forklarer de tre venner.

- Vi er alligevel hele tiden sammen. Så hvis jeg har coronavirus, så har de andre det nok allerede, griner 20-årige Mathias Nielsen.

De andre griner sammen med ham, og pludselig falder snakken på en film om en epidemi, de engang har set.

Tanken om at få coronavirus er på den måde virkelighedsfjern for dem. Derfor tør de godt mødes over en øl en lørdag aften. For det er trods alt det liv, de kender.

- Ingen af os ved jo, hvor længe det her vil vare. Men højst sandsynligt mere end to uger. Og skal vi virkelig lukke vores liv helt ned i al den tid, spørger Mathias Nielsen teoretisk. Derefter fortsætter de tre venner hjem - sammen.