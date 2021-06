Renoveret restaurant gør klar til genåbning

- Vi glæder os alle sammen til at åbne dørene igen og vise gæsterne vores nye lokaler. Maden vil være den samme, som folk kender os for, men omgivelserne er helt nye og lækre og kommer til at bidrage til en rigtig god helhedsoplevelse, siger Charlotte Nielsen.

Den gode og hyggelige atmosfære omkring måltidet, har været vigtig for indretningen af den nye restaurant. Det vil Charlotte Nielsen og restaurantens øvrige medarbejdere også arbejde for, at gæsterne kan mærke:

- Vi arbejder for at være et sted, der giver folk mulighed for at slappe af - måske efter at gæsterne har været eller er på farten. Med de nye lokaler bliver oplevelsen endnu bedre, uanset om man er på et hurtigt pitstop eller besøger restauranten for at få kvalitetstid med familie eller venner, siger Charlotte Nielsen.