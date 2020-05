- Vi er nødt til at sige nej til nogle, lyder det fra Lene Hansen.

Rengøringsfirma har for travlt og må sige nej

Slagelse - 14. maj 2020

De 41 medarbejdere i Lene´s Rengøring i Slagelse har travlt i øjeblikket. Så travlt at rengøringsfirmaet pænt må takke nej til enkeltstående ekstraopgaver fra nye kunder.

- Vi tager ikke ekstra arbejde ind. Vi hjælper først og fremmest de kunder, vi har. Vi tager nye, faste kunder ind, men alle vil have sprittet af, så vi er nødt til at sige nej, hvis der for eksempel er en, der ringer og spørger, om vi lige kan komme og gøre rent, fordi hendes mor kommer på besøg, fortæller indehaver Lene Hansen.

Coronakrisen har betydet ansættelse af en ekstra medarbejder.

- Vi har rigeligt at lave, og de ældre begynder at ville have gjort rent under fritvalgsordningen. Så sørger vi for, at det foregår uden fysisk kontakt, hvor den ældre opholder sig i et andet rum, mens der bliver gjort rent ét sted, forklarer Lene Hansen.

Lene Hansen har registreret en ændring hos kunderne i denne tid.

Hvor nogle under normale omstændigheder kan være meget nøjeregnende med, at rengøringsfolkene kommer præcis på den aftalte tid, har de nu større forståelse for, at der kan opstå forsinkelser i en ekstra travl periode.

- Kunderne er blevet mere fleksible. De er blevet flinkere og vil i hvert fald ikke have besøg af nogle, der er forkølede, lyder det fra Lene Hansen.

Hos LGM Multiservice i Skælskør, der også udfører skadeservice og tømrerarbejde, er der også ekstra travlt i rengøringsafdelingen. Aktuelt søger LGM en rengøringsassistent, der kan begynde 1. juni, for ligesom Lene Hansen er Lennart Gram Michaelsen overbevist om, at den øgede fokus på rengøring vil vare ved et godt stykke tid.

- Vi har bare travlt. Alt skal sprittes af. Det er først og fremmest industrien, vi gør rent hos. Der er også nogle steder, hvor de medarbejdere, der ikke er hjemsendte, selv gør rent, men vi kan ikke følge med på den daglige rengøring, forklarer han om baggrunden for opnormeringen.