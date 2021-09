René Pamperin er stifter af VeteranHaven, der er en del af veteranindsatsen i Slagelse Kommune. Flagdagen, der afholdes årligt, er vigtig, mener han. Selv lider han af krigstraumer. Foto: Fleur Sativa

Renés hjerne blev "brækket" i Afghanistan: - Alle lyde var krigslyde. Jeg havde mareridt om natten

I Slagelse blev Flagdagen for Danmarks udsendte markeret med taler fra både borgmester, oberst og forsvarsminister. Dagen - der også var en fejring af 10 års jubilæet for veteranindsatsen i Slagelse Kommune - er vigtig, siger lokal veteran, der selv yder en stor indsats.

Slagelse - 06. september 2021 kl. 10:31 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Alle lyde var krigslyde. Jeg havde mareridt om natten. Og jeg forsøgte at sove om dagen ved hjælp af sovepiller.

Sådan fortæller veteranen René Pamperin, der som tidligere soldat med flere udsendelser bag sig har fået konstateret PTSD og søndag var mødt op til Flagdagen for Danmarks udsendte på Vikingeborgen Trelleborg lidt udenfor Slagelse.

Arrangementet var samtidig en fejring af 10 års jubilæet for veteranindsatsen i Slagelse Kommune. For eksempel er René Pamperin i dag stifter og daglig leder af VeteranHaven. En forening, der hjælper skadede veteraner - ligesom René Pamperin selv - tilbage til livet.

Foruden at plante et egetræ til minde og ære for alle, der har kæmpet for Danmark, blev der således afholdt taler af både borgmester John Dyrby Paulsen (S), Anne-Christine Frank Larsen, museumschef og leder af Trelleborg samt oberst Jens Ole Rosson-Jørgensen, chef for Gardehussarregimentet og forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Efter talerne - og plantningen af træet - blev der afholdt et minuts stilhed.

»Flagdagen er vigtig« René Pamperin holdt sig undervejs hele tiden et stykke væk fra de store menneskemængder. Selv om han driver VeteranHaven sydvest for Slagelse i Slots-Bjergby, har han stadig i dag svært ved større forsamlinger, ligesom han nemt bliver forskrækket og stresset. I dag kan han dog - modsat tidligere - tage bus og tog. Artiklen fortsætter efter billedet...

Foruden af oberst Jens Ole Rosson-Jørgensen blev der også afholdt taler af borgmester John Dyrby Paulsen (S), museumschef Anne-Christine Frank Larsen (tv.) og forsvarsminister Trine Bramsen (S). Foto: Anders Ole Olsen

- Jeg har langsomt fået bearbejdet flere af de ting, jeg har oplevet, så jeg kan leve med dem. For eksempel faldne kammerater. Og jeg kan også i dag bedre leve med de ting, jeg har gjort. For eksempel at jeg selv har måttet tage liv, siger René Pamperin, der normalt afholder en mindre flagdag i VeteranHaven for netop de veteraner, der på grund af eksempelvis PTSD ikke kan møde op til de større arrangementer.

- For mig er Flagdagen vigtig for at huske det, der er blevet ofret - dels dem, der er faldet - men i det hele taget dem, der har taget den her opgave på sig, når Danmark har sagt: »Nu skal vi ud og forsøge at skabe fred i verden.« Og dem, der er kommet hjem sårede, uddyber han.

René Pamperin beskriver, at det i hans tilfælde er »hjernen, der er brækket.«

En følelse af frustration Både oberst Jens Ole Rosson-Jørgensen og forsvarsminister Trine Bramsen (S) kom i deres taler ind på situationen i Afghanistan, hvor Taliban etablerer sig, mens Vesten gør status efter at have forladt landet.

- Flagdagen er på den ene side en festdag, men samtidig også en dag, der maner til eftertanke. Og dét i særlig grad i år, hvor de seneste ugers udvikling i Afghanistan har været meget svære at gennemleve for rigtig mange af os, der har bidraget til den mission gennem årene, lød det blandt andet fra obersten i hans tale. Artiklen fortsætter efter billedet...

Oberst Jens Ole Rosson-Jørgensen talte under Flagdagen, der blev fejret på Vikingeborgen Trelleborg lidt udenfor Slagelse. Det var her svært ikke at berøre situationen i Afghanistan. Foto: Anders Ole Olsen

Situationen i Afghanistan påvirker på samme måde René Pamperin.

- Det er en følelse af frustration over, om det var spildt med de - menneskelige - ofre, vi har ydet. Vores egne ofre. De mange afghanske ofre. De mange penge, siger han, men påpeger, at han »hverken er vred på Forsvaret eller regeringen«:

- Det, jeg er mest skuffet over, er, at den afghanske hær har givet op så hurtigt. Og at den frihed, som de har oplevet - i nu så mange år - at de bare sætter den over styr. Det er jeg meget skuffet over, fastslår René Pamperin.

»Tak« er et fattigt ord Forsvarsminister Trine Bramsen roste i sin tale den danske indsats i forbindelse med evakueringerne fra Afghanistans hovedstad.

- Den indsats, der er ydet i Kapul, viser netop, at danske udsendte er noget helt særligt. Man siger, at »tak« kun er et fattigt ord - men måske man siger det, fordi vi af og til mangler ord for den taknemmelighed, der er, når det kommer fra hjertet. Ikke desto mindre er det en oprigtig tak, vi i hele Danmark siger til jer udsendte og veteraner med dagen i dag. lød det fra talerstolen. Artiklen fortsætter efter billederne...

Efter plantning af et egetræ, afslørede Trine Bramsen en mindeplade. Foto: Anders Ole Olsen

Mindepladen står ved egetræet ved Vikingeborgen Trelleborg. Foto: Anders Ole Olsen

De samme roser kom fra Jens Ole Rosson-Jørgensen:

Der er for mig ingen tvivl om, at de danske soldater til fulde løste den opgave, der var blevet stillet - ja - faktisk langt mere end dén. Og alligevel gik det, som det er gået, og udviklingen i Afghanistan er derfor også - for mig - en smertelig påmindelse om, at man godt kan vinde en krig for så efterfølgende - over tid - alligevel at tabe freden, sagde han søndag, før han uddybede:

- Det må vi alle sammen forsøge at tage ved lære af - samtidig med, at vi bliver ved med at ære og mindes de, for hvem de internationale missioner har haft store, personlige omkostninger. Både for de udsendte, men også for deres pårørende.

Mindes og ærer alle Danmarks udsendte Ifølge René Pamperin er det imidlertid også vigtigt, at man ikke kun mindes soldater fra hæren som ham selv.

På Flagdagen gik hans tanker derfor til alle, der har været udsendt.

- Det er jo ikke kun os soldater fra hæren - det er tit dem, der bliver snakket om - men der er jo også flyvere, søfolk, politifolk og mange andre, forklarer han med en undren over, at det kun var chefen for gardehusarregimentet, der talte søndag.

- Måske mangler vi også at høre fra »flådestationsmanden«, politimanden, folk fra flyveren og hjemmeværnsmanden. De har også alle været udsendt. Og det er jo »Danmarks udsendte« - ikke kun os fra hæren - vi ærer og mindes, fastslår han.

For både veteraner og pårørende var der i løbet af dagen forskellige aktiviteter, de kunne deltage i. Foto: Anders Ole Olsen