Ejendommen på hjørnet af Skælskør Landevej og Brovej er nu revet ned, og snart vil en ny Rema 1000 begynde at tage form her. Foto: Arne Svendsen

Rema 1000 åbner sidst på året

- Butikken vil åbne i år. Hvornår helt nøjagtigt kan jeg ikke sige. Det vil afhænge af, hvordan det går med byggeriet, siger udviklingschef Lars Thisted fra Rema 1000, der dog ikke modsiger et gæt på, at det nok bliver sidst på året.

Det planmæssige grundlag faldt på plads for to år siden, men en ny Rema 1000 i Slots Bjergby har dog ladet vente på sig. Men nu sker der noget, og inden året er omme, vil folk i byen ikke behøve at køre udenbys for at købe dagligvarer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her