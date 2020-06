Se billedserie Hanna Broberg modtog dagens største legat på 10.000 kroner. Blandt andet for at være lattermild og i godt humør. Der bliver brug for pengene, når hun efter ferien skal i praktik i en virksomhed i München. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Rektor til studenter: Årgang 2020 er noget helt særligt

Slagelse - 26. juni 2020 kl. 18:59 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Skulle jeg plukke en student fra Danmarks have, ville jeg plukke én fra 2020. For I er noget ganske særligt.

Sådan lød det fra rektor Niels-Erik Hybholt, da han talte til de nye studenter fra HHX og HTX ved dimissionen på Selandia ZBC fredag.

En dimission der jo på grund af corona-restriktionerne blev afviklet på en ganske anden måde end tidligere. Nemlig med dimission for hver enkelt klasse. Hvilket jo betød, at rektor måtte holde sin tale hele 11 gange.

Den var da også noget kortere end sædvanligt, men budskabet var ikke til at tage fejl af. Nemlig at årgang 2020 var noget særligt, blandt andet på grund af corona-krisen.

Klar til foranderlig verden

- Et lille virus fra Kina vendte op og ned på verden og jeres skolegang. I blev sendt hjem og skulle gå i skole hjemmefra. Sammen, men hver for sig. Og da I endelig blev inviteret i skole igen, blev det på ganske særlige vilkår. I klarede det fint og jeg er imponeret over jeres evne og vilje til omstilling, sagde Niels Erik Hybholt.

Han sagde videre, at den erfaring har ingen andre studenter fået med en sådan kraft.

- I er således langt bedre rustet til at møde en foranderlig verden, end andre studenter har været, sagde rektoren.

Han nævnte også, at årgangen af andre årsager var speciel.

- I var de første under den nye gymnasiereform med skærpede adgangskrav, grundforløb og klasseskifte efter dette, anderledes prøveafvikling med videre. I var Undervisningsministeriets prøveklude. Vi skulle se, hvordan det hele virkede. Vi justerede undervejs, og I måtte være omstillingsparate. I var også de første efter fusionen med ZBC, og blev udsat for de mange forandringer dette medførte, sagde Hybholt.

Sidste countdown

Sjællandske deltog i dimissionen for 3. C, der ligesom de øvrige blev indrammet af det gamle hit fra svenske Europe »The final countdown« mens eleverne gik ind og ud.

Udover talen fra rektor fik eleverne også ord med på vejen fra elevrådets næstformand Sander Larsen, der går i 3. c, og fra elevrådsformand Magnus Svensson.

Sander Larsen bad kammeraterne rejse sig og kigge på hinanden, mens de huskede tilbage på fester, idrætsdage og meget andet.

Magnus Svensson opfordrede alle til at leve livet og følge deres drømme.

- Der er ikke et svar på, hvilken vej man skal tage i livet for at nå sit mål, og der er ikke en udfordring, der er for stor, sagde han blandt andet.

Legat og topkarakter

Sander Larsen fik stor ros fra rektor Niels-Erik Hybholt for sit arbejde i elevrådet. Og der var også et par særlige ord til en anden elev, nemlig Martin Benny Pedersen, der scorede årets højeste gennemsnit med 11,8.

Martin Benny Pedersen kunne indtil den sidste store afsluttende opgave glæde sig over 12-taller i alle fag. Men i den store opgave blev det »kun« til et 10-tal.

- Lidt irriterende, sagde han bagefter til Sjællandske, hvor han fortalte, at han brugte det meste af sin tid på skolearbejdet, men dog også havde fået tid til at arbejde i blandt andet Bilka.

Efter sommerferien satser han på at læse videre på CBS. Han modtog ved dimissionen også et legat på 500 kroner fra SDU.

Hanna Broberg fik også ord med på vejen af klassens kontaktlærer Henrik Fenlev, der overrakte hende dagens største legat på 10.000 kroner fra Sydbank.

Penge der nok skal blive brug for i den kommende tid, idet Hanna Broberg skal i praktik i en tysk virksomhed i München efter sommerferien.

I begrundelsen for at give legatet hedder det blandt andet, at Hanna udover at være en særdeles flittig og dygtig elev også er meget lattermild og i godt humør. Hun er derfor meget vellidt blandt både lærere og klassekammerater.

Øvrige legater

Udover de nævnte legater var der tre legater på hver 1000 kroner fra Arbejdernes Landsbank til Nikolaj Sloth Møller 3. b, Matthias Gøtterup 3. a og Maja Høgdal Dudzinski 3. f.

Victor Andersen fra 3. v fik 2500 kroner i legat fra Georg Berg A/S, Jannie Andersen 3. x fik 1000 kroner fra Sparekassen Sjælland-Fyn og Camilla Ebberup Madsen fik 1000 kroner fra Arkitektfirmaet HS.

Gry Lauritsen 3. d, Anton Rolsted Friis 3. t og Martin Elkjær 3. r fik hver 1000 kroner fra ZBC, og endelig modtog Tue Larsen 3. e og Sediga Nateqi 3. u hver 5000 kroner fra Slagelse Erhvervsforening.