- Det giver større indflydelse at komme højere op i systemet, konstaterer Lotte Büchert. Foto: Louise Dyring Mbae

Rektor får toppost

Slagelse - 19. juni 2021 kl. 14:48 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Rektor Lotte Büchert på Slagelse Gymnasium, der siden 2011 har været medlem af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, er blevet valgt som vicepræsident i den europæiske breddeidræts-organisation ENGSO, som hun har været menigt medlem af siden 2012.

57-årige Lotte Büchert indtager dermed det næsthøjeste embede i organisationen, der blandt andet arbejder på udvikling af breddeidrætten på tværs af europæiske lande.

Hun har en klar ambition om, hvad der skal fremmes i den kommende tid.

- Gennem ENGSO youth arbejder vi målrettet med talentudvikling af unge ledere fra idrættens organisationer. Jeg vil gerne have flere danskere med ombord - både for at videreudvikle de unge, talentfulde bestyrelsesmedlemmer, som sidder i bestyrelsen hos vores forbund og foreninger, men også for at styrke mulighederne for, at endnu flere danskere kan avancere i de europæiske organisationer, fastslår hun.

En anden ambition er at øge kendskabet til ENGSO og derigennem opnå øget gennemslagskraft.

- Vi arbejder målrettet med den politiske interessevaretagelse i EU for at skabe de bedst mulige rammer og udviklingsmuligheder for breddeidrætten. Derfor har ENGSO kontor i Bruxelles, hvorfra vi forsøger at gøre europaparlamentarikerne opmærksomme på tiltag og beslutninger, som kan komme idrætten til gavn, lyder det fra vicepræsidenten i en pressemeddelelse.

Til Sjællandske fortæller hun, at vicepræsidentposten ikke kommer til at påvirke hendes rektorjob.

- Det er stadig frivilligt, ulønnet arbejde, og nu har vi jo lært at holde online-møder, men jeg skal da til Bruxelles nogle gange om året, fortæller hun.

Lotte Büchert arbejder også på at give det lokale gymnasium en idrætsprofil, og noget af det, der driver hende til at arbejde inden for idrætten, er ønsket om at udbrede noget af det, Danmark kan på idrætsområdet, til andre lande.

- Jeg mener, at vi her i Danmark har nogle rigtig gode værdier, som det er værd at bringe ud. For eksempel den måde vi har organiseret det frivillige arbejde på. Fællesskabet kan bare noget særligt, fastslår Lotte Büchert.