Se billedserie - Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan samle en gruppe på over 200 elever, der holder orgie ude i fællesarealet, siger Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium

Rektor efter aflysning: - Ikke én eneste sagde undskyld

Slagelse - 24. maj 2018 kl. 12:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilkendegivelserne vælter ind til rektor Lotte Büchert, Slagelse Gymnasium, efter hun tirsdag aflyste 400 afgangselevers sidste skoledag grundet druk. Fuldstændig respektløst, fastholder hun.

På Sjællandskes Facebook raser debatten, og langt de fleste kommentarer går på respekten for rektorens beslutning.

- Kæmpe respekt for en tør trodse curling ungerne, er jo tydeligt de ikke er vant til at agere på en besked der ikke falder i deres favør. Flere af den slags ledere, lyder det fra Lonnie Larsen.

Rektoren aflyste forleden sidste skoledag, der skulle finde sted i går onsdag, for omtrent 400 afgangselever i 3.G og 2. HF, fordi godt og vel halvdelen af dem brugte en ganske almindelig undervisningsdag på at huje, hoppe på borde og drikke til gjaldende musik. Med det resultat, at fællesarealet »Grotten« efterfølgende henlå svinet til med flasker, dåser og våde rester fra nogle orgie-lignende udskejelser, som hun forklarer det.

Ifølge rektoren brød eleverne reglerne. Slet og ret.

- Tirsdag var ikke en sidste skoledag, men en undervisningsdag. Derfor skal man ikke møde beruset i skole. Det står også i vores ordensregler, alkoholpolitik og i vores værdigrundlag, så det kommer ikke som en overraskelse, siger Lotte Büchert, som erkender, at flere straffes.

Det er der dog intet at gøre ved, mener hun, om end hun indrømmer, at der stod en dør på klem i forhold til et kompromis og en mindelig løsning.

Det ville dog i det mindste have krævet en undskyldning for ravagen, men den kom aldrig.

- Ingen har været hos mig og sige undskyld. Ikke én eneste. Jeg har i stedet fået svinende beskeder og mails fra forældre, der ikke mener, deres børn skal straffes for noget, andre har gjort, beskriver rektoren.

Ifølge flere elever, Sjællandske har været i kontakt med, gik tirsdagens »orgie« over gevind, men sådan er det, er tonen.

- Hun har valgt at lave fuldstændig om på de traditioner, der førhen har været for afgangseleverne i forbindelse med deres sidste skoledag her på gymnasiet. Det har aldrig været tilladt at drikke på sidste skoledag, og der er altid blevet truet med aflysning af arrangementet, men der er før blevet set igennem fingre med, at eleverne var fulde, siger en kvindelig elev, der dog ikke ønsker sit navn frem - af frygt for repressalier før eksamenen.

Eleven, hvis navn er kendt af Sjællandske, fortæller samtidig, at eleverne ikke er taget med på råd i forhold til en ændring af de traditioner, der tidligere har været på gymnasiet.

Det er dog ikke korrekt, siger rektor Lotte Büchert.

- Jeg har altid mødt eleverne med stor respekt og involveret dem i alt, hvad der drejer sig om dem. Her har jeg involveret alle vore udvalg, og vi begyndte allerede sidste år i eksamensperioden, siger hun.

