Rektor afviser at droppe prøver: - Eleverne skal selvfølgelig evalueres

I skrivende stund har lige under 50.000 personer skrevet under på et borgerforslag om, at sommerens studenter ikke skal op i alle eksaminer.

Det gælder prøver i såkaldte C- og B-fag, som i stort omfang er foregået virtuelt for eleverne, og det har angiveligt »sænket niveauet på vigtige områder samt hæmmet elevernes motivation og faglige niveau,« skriver forslagets stiller Rosa Muncan Laursen, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i København.