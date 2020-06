Ifølge rektor for HHX og HTX på ZBC i Slagelse, Niels-Erik Hybholt, er der i dag flere elever, der stadig holder sig hjemme fra den almindelige undervisning af frygt for smitte med coronavirus. De er særligt udsatte eller har familiemedlemmer, der er det. Derfor forventer han heller ikke, at de nødvendigvis vil deltage i studenterkørslen, selv om regeringen har givet grønt lys. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Rektor: Ikke alle elever vil kunne deltage i studenterkørsel

På ZBC i Slagelse regner man ikke med, at alle HHX- og HTX-studenter vil deltage i årets studenterkørsel, selv om den nu er tilladt. Nogle er for eksempel særligt udsatte, siger rektor Niels-Erik Hybholt.

Slagelse - 06. juni 2020

Mens sommeren bevæger sig ind over landet, der gradvist genåbner, kan man næsten komme til at glemme den skygge, coronavirus ellers har kastet over de flestes tilværelse.

Det gælder særligt for de studenter, der i disse dage får hue på og om få uger kan se frem til studenterkørsel.

Onsdag blev festen i gaderne nemlig endeligt tilladt efter længere tids tvivl om, hvorvidt vognturene kunne finde sted på forsvarlig vis. Beslutningen blev truffet med bred opbakning på tværs af Folketinget.

Men på ZBC i Slagelse regner man ikke nødvendigvis med, at alle HHX- og HTX-studenter vil deltage, selv om muligheden er der.

Det siger gymnasiets rektor, Niels-Erik Hybholt.

Særligt udsatte - Og her har de selvfølgelig skolens og de andre elevers fulde opbakning til at fravælge det, fortæller Niels-Erik Hybholt, der understreger, at det er valgfrit for hver enkelt elev, om de vil deltage i studenterkørslen.

"Vi har allerede nogle elever, der bliver hjemme fra den fysiske undervisning (...)"

- Niels-Erik Hybholt, rektor ZBC Slagelse - Niels-Erik Hybholt, rektor ZBC Slagelse Ifølge rektoren kan lysten til at udeblive skyldes, at eleverne er særligt udsatte for smitte med coronavirus. Eller at de har familiemedlemmer, der er det.

-Vi har allerede nogle elever, der bliver hjemme fra den fysiske undervisning af netop den årsag, selv om vi er genåbnet og i gang, forklarer Niels-Erik Hybholt.

Han bemærker imidlertid, at studenterkørslen betragtes som et privat arrangement, hvor eleverne selv står for at planlægge og afholde vognturen.

Det er på den måde ikke skolerelateret.

Glad for muligheden Alligevel er rektoren fra ZBC i Slagelse glad for, at årets studenter får muligheden for at køre den traditionsrige tur, der ofte foregår på en pyntet vogn med musik, dans og sang.

Alle studerende fortjener nemlig »en mindeværdig afslutning«, mener han. Artiklen fortsætter efter billedet...

Rektor Niels-Erik Hybholt, der har trykket mange

studenters hånd gennem tiden, er glad for, at

muligheden for studenterkørsel er der. Eleverne

fortjener en ordentlig afslutning, siger han.

Arkivfoto: Thomas Olsen



- Så jeg tænker, at det er alletiders for eleverne. De har om nogen haft et forsømt forår, hvor deres afslutning allerede er meget amputeret, siger Niels-Erik Hybholt.

For eksempel kommer årets dimission - ligesom studenterkørslerne - til at foregå klassevis og ikke med alle årgangens elever samlet, som der er tradition for.

Også børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er derfor glad for at kunne give studenterne muligheden for at fejre deres eksamener.

»Et festligt punktum« - For de unge er studenterkørslen helt uden sammenligning den vigtigste begivenhed, og derfor er det glædeligt at de unge får lov til at sætte et festligt punktum for deres uddannelse og i øvrigt for et svært forår i coronaens tegn, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

"Der må det så være vores ansvar at minde eleverne om, at de ikke får denne her mulighed, fordi coronavirus er forsvundet."

- Niels-Erik Hybholt, rektor ZBC Slagelse - Niels-Erik Hybholt, rektor ZBC Slagelse Rektor Niels-Erik Hybholt er desuden slet ikke i tvivl: Eleverne tager coronavirus seriøst, siger han.

- Selvfølgelig er der en sundhedsmæssig udfordring og nogle retningslinjer, der skal overholdes. Men jeg har stor tiltro og tillid til, at vores elever kan håndtere det, forklarer han.

Skolens rektor ved dog godt, at alkohol for nogens vedkommende kan få »fornuften til at forsvinde«:

- Men der må det så være vores ansvar at minde eleverne om, at de ikke får denne her mulighed, fordi coronavirus er forsvundet. De får den, fordi vi under dem en ordentlig afslutning. Og det tror jeg, at alle godt forstår, slår han fast.

