Rektor: Det var tid til forandring

01. juni 2018

Følgende er et indlæg fra rektor på Slagelse Gymnasium, Lotte Büchert:

Det er over en uge siden, at jeg aflyste afgangselevernes sidste skoledag på Slagelse Gymnasium, og det er nu på sin plads at reflektere over, hvorfor det gik som det gjorde.

En af de ting, som jeg hører de interviewede elever nævne flere gange, er, at de ikke har været inddraget i beslutningen. Det har fået mig til at spekulere over, hvordan er det egentlig, vi kommunikerer med hinanden?

Jeg bliver kaldt lidt af hvert, men jeg ved, at jeg har holdt mange møder i løbet af skoleåret med vores forskellige udvalg, hvor flere elever er repræsenterede, og det ved de lærere, som deltog i møderne, også.

Vi har mødtes med repræsentanter fra både elevrådet, formændene festudvalget, vores caféudvalg og gymnasiets fællesudvalg, som arrangerer sidste skoledag, og som er et udvalg med både elev- og lærerrepræsentanter.

Det er derfor interessant, at eleverne fortæller, at det er en beslutning, jeg har truffet alene.

Korrekt er det, at jeg ikke har ønsket at forsætte traditionen med festen aftenen før den sidste officielle skoledag, fordi den fest og middag de senest år ikke har været så succesfuld i min optik.

Sidste år var min første fejring af sidste skoledag som rektor, og her oplevede jeg mange elever, som ikke mødte op til middagen, fordi de måske var trætte efter dagens udskejelser, og ved midnatstid, da eksamenerne skulle offentliggøres, var der 50 elever tilbage.

Det var hverken festligt eller sjovt for dem, som var tilbage - og så skal det næves, at sådan en aften koster omkring 120.000 kroner i lønninger til lærere, pedeller og kantine.

Jeg syntes derfor, det nu var på sin plads at ændre en tradition, som var løbet af sporet. Traditioner er ikke nødvendigvis noget, man absolut skal holde fast i og kan sagtens forandres. For eksempel fik jeg som vicerektor for et par år siden blandt andet til opgave at ændre på den måde, som vi afholdt cafe på, og det blev så til et eftermiddagsarrangement. I denne proces var det daværende caféudvalg, som udelukkende består af elever, også inddraget.

Når man vil skabe en forandring, er det vigtigt at inddrage den omfattede part. Det mener jeg, at jeg har gjort, og de valgte elevrepræsentanter har deltaget i møder vedrørende denne forandring.

Jeg har på intet tidspunkt oplevet, at eleverne ikke ønskede at samarbejde, og de har heller ikke sagt, at de ikke ønskede et formiddagsarrangement til sidste skoledag.

Tværtimod har både de involverede lærere og jeg mærket opbakning til det nye arrangement, fordi det ville være spændende at prøve noget nyt. En skam, at de elever, der har deltaget i møderne, desværre ikke har ytret sig tydeligere, og endnu mere ærgerligt er det, at de tilsyneladende ikke føler, at de er blevet hørt.

Både elevrepræsentanterne, formændene for fællesudvalget og jeg har informeret til morgensamlinger, i Lectio (intranet), og der har været afholdt informationsmøder med elevrepræsentanter fra klasserne.

Eleverne og jeg oplever forløbet forskelligt, og det har jeg naturligvis taget til efterretning. Jeg overvejer derfor, hvordan vi fra næste skoleår bør arbejde med, hvordan kommunikationen mellem elevrepræsentanterne, lærerrepræsentanterne og jeg kan foregå på en givende måde, så beslutninger, der træffes i de respektive udvalg, kommer ud til alle elever.

Lotte Büchert,

Rektor, Slagelse Gymnasium

