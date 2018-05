- Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan samle en gruppe på over 200 elever, der holder orgie ude i fællesarealet, siger Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium

Send til din ven. X Artiklen: Rektor: - Det var fuldstændig ubeskriveligt - et sandt orgie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor: - Det var fuldstændig ubeskriveligt - et sandt orgie

Slagelse - 23. maj 2018 kl. 13:01 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rektor i skikkelse af Lotte Büchert fra Slagelse Gymnasium satte tirsdag foden ned.

Hun aflyste sidste skoledag for omtrent 400 afgangselever i 3.G og 2. HF, fordi godt og vel halvdelen af dem brugte en ganske almindelig undervisningsdag på at huje, hoppe på borde og drikke til gjaldende musik. Med det resultat, at fællesarealet »Grotten« efterfølgende henlå svinet til med flasker, dåser og våde rester fra nogle orgie-lignende udskejelser.

- Det var fuldstændig ubeskriveligt - et sandt orgie, beskriver rektoren, som onsdag vågnede op til en avisforside i Sjællandske, hvor flere elever ytrede deres utilfredshed med rektorens beslutning om at straffe kollektivt.

- Jeg er ulykkelig over, at det skulle ende sådan her. Det synes jeg ikke, Slagelse Gymnasium fortjener. Jeg kan også godt forstå, at der er en række elever, der er kede af det. HF-eleverne havde skrivedag, så de var jo ikke med, men de er en del af fællesskabet, fortæller rektoren til Sjællandske dagen efter aflysningen. Den dag, hvor sidste skoledag reelt skulle have budt på en formiddag med morgenmad, overraskelser, kåringer og eksamensbingo.

Rektoren, som i 2009 blev ansat som vicerektor og nu har siddet ved roret siden marts 2017 - som afløser for Iver Grunnet - holdt dog sit ord fra sidste uges morgensamling, hvor hun slog fast, at tirsdag var en helt almindelig undervisningsdag. Dog var planen, at der skulle dækkes op til onsdagens festlige arrangement i anledning af den sidste skoledag, som ellers tidligere har budt på en aftenmiddag.

- Men de senere år er det gået over gevind, da eleverne har holdt fest »aftenen før aftenen«. Mange havde drukket så meget, at de ikke holdt til middagen, og når vi sad ved midnatstid, og deres eksamener skulle offentliggøres, så var der måske 50 tilbage. Det havde jeg ikke lyst til at opleve igen. Så det ville jeg gerne lave om på - velvidende at forandringer selvfølgelig er voldsomme, siger hun.

Derfor blev arrangementet, der skulle have fundet sted i går onsdag, lavet om til en formiddagsseance. Den ændring har dog - trods aftalen om det stikmodsatte - ikke affødt en helt appelsinfri tirsdag, hvilket rektoren og de øvrige ansatte kunne konstatere forleden middag, da 200 elever havde taget forskud på glæderne.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan samle en gruppe på over 200 elever, der holder orgie ude i fællesarealet. Grotten var fyldt med mennesker, og de må have drukket, for da de gik, var der fyldt med dåser og flasker, beretter rektoren, som ugen forinden havde indskærpet og orienteret om konsekvenserne ved at møde berusede i skole tirsdag.

- Så sent som til morgensamlingen i sidste uge understregede jeg op til flere gange, at hvis man hijackede tirsdag 22. maj som sidste skoledag, så ville jeg aflyse onsdagen. Jeg sagde det tre eller fire gange. Jeg ved også, at fællesudvalget på skolen har været ude at fortælle det i klasserne, fortæller hun.

Læs mere i Sjællandske torsdag.