Se billedserie Far og søn-holdet består, som navnet siger, af en gruppe fædre og deres sønner. Her bliver der grinet og kæmpet med samværet i centrum. Foto: Noah Thilemann

Rekordmange valfartede til opvisning

Slagelse - 19. marts 2018 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tælleapparatet løb stærkt i Vesthallen, da flere end 900 betalende gæster lørdag besøgte Marievang IF's gymnastikopvisning i Slagelse - det var et par hunderede mere end normalt til en opvisning, hvor knap 20 hold var på gulvet for at vise kolbøtter, serier og kraftspring.

De yngste var de etårige på mor-far-barn-holdet, og de ældste var de store springpiger og -drenge.

- Det var en flot opvisning og en rigtig god dag, og vi vil gerne takke alle gymnasterne på gulvet, instruktører og hjælpere samt tilskuerne på rækkerne, siger bestyrelsesmedlem Mogens Brix Nielsen.

Særligt de unge gymnastik- og hjælpeinstruktører får en stor tak med på vejen fra Mogens Brix Nielsen. Omkring 30 unge mennesker har - sammen med erfarne kolleger - vinteren igennem haft ansvar for foreningens gymnastikhold, hvor det at engagere de unge har været i fokus.

- Vi har rigtig mange dygtige unge, og generelt kæmper foreningslivet med at holde fast i de unge, når de slipper folkeskolen. I Marievang IF har vi gjort meget ud af at give de unge ansvar som instruktører for de yngre kammerater og dermed bibeholde det fælleskab, der er drivkraften bag deres engagement. Det har fungeret rigtig godt, og det er vi glade for og stolte af, siger Morgens Brix Nielsen.

En af de unge hjælpeinstruktører fik desuden en ekstra bonus med hjem fra lørdagens opvisning. 15-årige Jacob Navne Jørgensen blev nemlig kåret som årets hjælpeinstruktør for sin store indsats for foreningens springdrenge og -piger. Han er selv en dygtig springgymnast og har vist sig også at være en talentfuld instruktør.

- Jeg blev overrasket, men også rigtig glad, da de råbte mit navn op. Jeg elsker selv at springe, og jeg synes, det er sjovt at forsøge at lære springene videre til de små gymnaster, fortæller en glad Jacob Navne Jørgensen efter overrækkelsen af prisen som årets hjælpeinstruktør.