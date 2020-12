Slagelse Kommune er klar med 60.000 kroner til frivillige hjælpeorganisationer, der tilbyder julehjælp til trængte familier. 20.000 af dem bevilges specifikt til Røde Kors Slagelse, som forventer at kunne hjælpe 130 familier. Foto: Helle Arensbak

Rekordmange søger julehjælp: Kommune rækker ud i ellevte time

Julehjælp er særligt efterspurgt som en konsekvens af coronakrisen, hvor flere har mistet arbejdet. I Slagelse Kommune har byrådet derfor nu besluttet at tilbyde en økonomisk håndsrækning til flere frivillige hjælpeorganisationer.

Slagelse - 17. december 2020

Julen er hjerternes fest. Men for flere familier er højtiden også årsag til hjertebanken af den ubehagelige slags.

På grund af coronakrisen står flere i dag nemlig uden arbejde, og det kan mærkes i denne tid, hvor der skal være råd til både juletræ, julemad og julegaver. Antallet af ansøgere til julehjælp er derfor rekordhøjt, oplyser flere hjælpeorganisationer.

I Dansk Folkehjælp kommer den største andel af ansøgere i regionen fra Slagelse Kommune, mens Røde Kors Slagelse har ansøgt byrådet om ekstra midler, så der er råd til at hjælpe flere.

På et byrådsmøde mandag blev det derfor besluttet at sikre sidstnævnte 20.000 kroner som et ekstra aktivitetstilskud, der altså skal gå til endnu mere julehjælp.

Og samtidig besluttede kommunens byråd at oprette en pulje på 40.000 kroner, som andre frivillige, sociale hjælpeorganisationer kan ansøge om, hvis de ellers opfylder kravene til at modtage paragraf 18-midler.

»Al ære og respekt værd« - Vi bruger ikke paragraf 18-midler til det her. Vi bruger paragraf 18-rammen. Og så bevilger vi nogle ekstra midler, så vi kan dele ud til nogle af de her sociale hjælpeaktiviteter, som jeg synes er al ære og respekt værd, lød det under byrådsmødet fra borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Normalt bevilges paragraf 18-midlerne til frivillige, sociale indsatser, som gør en positiv forskel for personer i Slagelse Kommune. Og derfor giver det god mening at bevilge den ekstra julehjælp ud fra netop denne ramme, mener borgmesteren. Artiklen fortsætter efter billedet...

Foreninger, der ansøger om puljen på de 40.000 kroner, opfordres til at indkøbe for eksempel fødevarer fra dagligvarebutikker i Slagelse Kommune for på den måde at støtte lokalt under coronakrisen. Foto: Thomas Olsen

- Så putter vi lidt ekstra penge målrettet julehjælp oveni, og så tager vi den herfra og kommer af sted lidt hurtigt, fastslår han og peger på, at bevillingen bliver givet i ellevte time, idet der ved beslutningen mandag blot var 10 dage til juleaften.

Kan hjælpe 130 familier Og det var et flertal i byrådet altså enige om, mens Venstres Christopher Trung Paulsen måtte undlade at stemme, da han som bestyrelsesmedlem i Ungdommens Røde Kors Slagelse blev erklæret inhabil.

Dansk Folkeparti valgte som det eneste parti slet ikke at stemme. Det skyldtes ifølge Palle Kristiansen (DF), at partiet ikke så, at der var penge at finde til formålet.

"Gør vi det her for én forening, så gør vi det ligeligt mellem alle foreninger (...)"

- Knud Vincents (V), byrådsmedlem, Slagelse Kommune - Knud Vincents (V), byrådsmedlem, Slagelse Kommune - Det er ikke, fordi vi i Dansk Folkeparti ikke synes, at sagen er vigtig. Men der er ikke penge i puljen til det. Derfor undlader vi i Dansk Folkeparti at stemme, forklarede han under mandagens byrådsmøde, mens John Dyrby Paulsen imidlertid fastholdt, at der var tale om »et relativt beskedent beløb«.

Beskedent beløb eller ej, forventer Røde Kors Slagelse dog, at organisationen vil kunne hjælpe samlet set 130 børnefamilier, når de 20.000 kroner til ekstra julehjælp bevilges af kommunen.

Opfordring: Støt lokalt Forslaget om at give muligheden for at søge julehjælpen til samtlige frivillige hjælpeorganisationer blev stillet af Knud Vincents (V).

- Gør vi det her for én forening, så gør vi det ligeligt mellem alle foreninger. Måske med den lille tilføjelse, at man handler lokalt, så de midler, vi giver ud, de også støtter det lokale, appellerede Venstre-manden.

Dermed opfordres de foreninger, der ansøger om puljen på de 40.000 kroner, til at indkøbe for eksempel fødevarer fra dagligvarebutikker i Slagelse Kommune.

For eksempel består julehjælpen fra Røde Kors typisk af enten et gavekort på 800 kroner til Coop eller en kurv med julens madvarer og en lille gave til børnene.

- På den måde får både børn og voksne en juleaften som de fleste andre familier, skriver organistionen på sin egen hjemmeside.