Rekordmange ansøgere til kunsttalentklasse

Elever med evner, ambitioner og lysten til at ville mere med sit talent inden for musik/sang eller kunst/design har på Skælskør Skole mulighed for blive en del af et unikt fællesskab med andre unge, som har samme mål og drømme.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for at se den flotte tilslutning, der har været til kunsttalentklasserne. Vi har nydt at læse alle ansøgningerne igennem og mødt de unge talenter til optagelsessamtalerne. Det store udvalg af ansøgere betyder, at vi for første gang kan fylde en hel klasse, og vi kan hæve det kunstneriske niveau. Tilbagemeldingerne fra både nuværende elever og forældre har vist, at det kreative afbræk i skoledagen giver en motivation og glæde, der også smitter af på resten af skolegangen. Eleverne har fået fine afgangskarakterer og klarer sig rigtig godt. Det sociale sammenhold og fællesskabet gør, at eleverne trives rigtig godt i K-klasserne, og når man trives og har det godt med sine kammerater, så kan det også smitte af på resultaterne i flere fag, siger talentklassekoordinator Stina Rosenborg fra Skælskør Skole.