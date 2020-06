Se billedserie Foto: Morten Mikkelsen

Rekordhandel på plads: Køber planlægger hundredvis af boliger på kæmpegrund

EDC Erhverv Poul Erik Bech i Vest- og Sydsjælland har netop gennemført det største enkeltstående salg nogensinde. Mægleren har formidlet salget af 27.000 kvadratmeter til PFA Ejendomme i Slagelse Kommune, hvor der skal bygges lejeboliger.

Slagelse - 26. juni 2020

Centralt i Slagelse og som nabo til det nye campus ved Slagelse Station, hvor byggeriet er i fuld gang, ligger en byggegrund på 27.000 kvadratmeter på Ndr. Ringgade 18.

Der er tale om den tidligere slagterigrund ved Kvægtorvsvej, der netop er blevet solgt til PFA Pension, som i første etape regner med at opføre 44 familieboliger og 150 ungdomsboliger svarende til 8000 kvadratmeter.

Det fremgår af en pressemeddelelse, der sendes ud fredag formiddag.

Borgmester i Slagelse Kommune John Dyrby Paulsen (S) er naturligvis glad og stolt over investeringen i kommunen.

- For os er det et scoop. Det er en stor og vigtig investering fra en meget interessant pensionskasse i vores område. Så det er noget af en milepæl for os. Det kan forhåbentligt være med til at bane vejen for yderligere store investeringer fra både pensionskasser og andre investorer i Slagelse Kommune, lyder det fra borgmesteren.

- Det er samtidig dejligt, at der nu, som vi har ønsket, bliver bygget flere lejeboliger, så den efterspørgsel, der er efter boliger i Slagelse, kan imødekommes, og endnu flere kan få øjnene op for at bo og arbejde i vores kommune.

Satser på provinsen Mikael Arne Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA Pension - mere mundret chef for ejendomme i norden - glæder sig over købet.

- Denne investering sker i tråd med vores danske boligstrategi, hvor vi over de sidste år har opført nybyggede boliger i flere end 10 byer udenfor København og Aarhus. Vi har nøje udvalgt de byer, hvor vi mener, der er et langsigtet potentiale for befolkningsvækst. I Slagelse specifikt var det yderligere manglen på moderne lejeboliger med elevator samt væksten i uddannelsespladser, som gjorde lige præcis denne investering interessant, siger han.

Om samarbejdet med EDC Erhverv siger Mikael Arne Fogemann i øvrigt:

- EDC har fuldt ud varetaget dialogen på vegne af sælger, hvilket for os er lidt usædvanligt. Vi har mødt en meget proaktiv og løsningsorienteret tilgang, hvilket har været helt afgørende for, at vi endte med at købe grunden.

Største lokale sag for mægler

Sven Lyse, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Vest- og Sydsjælland, har stået i spidsen for salget af grunden til PFA Ejendomme. Han vægrer sig ved at røbe salgsprisen.

- Men det er vores største enkeltstående salær nogensinde her i vores område i EDC Erhverv Poul Erik Bech i Vest- og Sydsjælland, der blandt andet dækker Slagelse, Kalundborg, Korsør og Sorø. Så det er en stor sag for os, og vi er selvfølgelig meget glade for, at det efter en ganske langvarig proces, hvor en investor i sidste øjeblik sprang fra tidligere, nu er lykkedes at sælge grundstykket til PFA, siger han.

PFA Pension starter projektering af første etape efter sommerferien og forventer indflytning i efteråret 2022.