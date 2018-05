Se billedserie En efter en blev modtagerne præsenteret og kaldt op - her er det repræsentanter for Slagelse Garden, som fik 30.000 kroner. Foto: KIM BRANDT

Rekord-uddeling fra Rotary

Slagelse - 19. maj 2018

Efterhånden er vi måske blevet en smule forvænte med det pragtfulde vejr - og torsdag aften var ingen undtagelse. På den smukke møde- og kursusejendom Liselund ved Slotsalleen blev vejret i den grad også værdsat, da første del af seancen foregik udenfor i den smukke have.

Her havde Slagelse Garden indtaget plænen og gav et par forfriskende prøver på deres kunnen.

Imens mødtes unge og ældre medlemmer af de to Rotary-klubber med det formål at uddele overskuddet fra forårskoncerten den 15. marts i Musikhuset.

Efter en velkomst af Slagelse-Antvorskovs præsident, Vibeke Bagger, og et gensyn med klubmedlemmerne, gik man indenfor i et lokale, som ikke var helt stort nok til at kunne tilbyde siddepladser til de omkring 80 personer, som var forsamlet. Temperaturen i lokalet var bestemt nærmere de 30 end 20 grader, men det gjorde egentlig ikke så meget.

Det hele handlede nemlig om at glæde andre med et klækkeligt økonomisk bidrag, som kan gøre det lidt sjovere for de lokale foreningerne, deres medlemmer og virke.

Første modtager var Røde Kors' Familiegruppe, som modtog 30.000 kroner.

Anden modtager var Slagelse Garden, som ligeledes fik 30.000 kroner - og tredje og sidste modtager var Veteranhaven ved Slots bjergby, som fik hele 100.000 kroner.

(De 50.000 kroner kom fra Rotary Danmarks Hjælpefond).

Repræsentanter for de respektive modtagere var alle til stede og udtrykte stor taknemmelighed for de flotte donationer, som med 160.000 kroner også var rekord for Rotary-klubberne.

Efter uddelingen var der et sommerligt traktement bestående af små stykker særdeles mør ribbenssteg med sprød svær, salater og kold kartoffelsalat.

Til august vil repræsentanter for de to rotaryklubber mødes for at sammensætte programmet til forårskoncerten til næste år.