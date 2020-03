Se billedserie Sponsorsvømningen forleden slår rekord. Foto: Jens Vadmand Foto: 24P

Rekord: Svømmede 365 kilometer for sponsorkroner

Slagelse - 02. marts 2020 kl. 15:28

En timeløn på rundt regnet over 85.000 kroner var, hvad de i alt 112 konkurrencesvømmere og vandpolospillere lørdag tilsammen svømmede sig til i Slagelse Svømmehal. På de fem timer, årets sponsorsvømning løb af stablen, blev det til ikke færre end 431.209 kroner.

Sidste års 267 tilbagelagte kilometer til vands resulterede i lige knap 309.000 kroner, hvorfor det dugfriske resultat rent faktisk er rekord.

Alt det hårde slid er med til at sikre oplevelser i ind- og udland. For uden den store opbakning fra især lokale virksomheder er det ikke muligt for de unge sportsudøvere at deltage i blandt andet stævner samt træningslejre med holdkameraterne.

På den time, som hver svømmer var i vandet, blev der svømmet alt fra 1.800 og helt op til 5050 meter. I alt blev der tilbagelagt 365 kilometer.

Det er konkurrencesvømmerne og vandpolospillerne selv, der er med til at finde sponsorer, som enten giver et beløb for hver svømmet meter eller et fast beløb.

Da Slagelse Svømmeklub og Korsør Svømmeklub er i gang med en fusion, var det lørdag tilmed første gang, at medlemmer fra de to klubber var samlet til den årlige sponsorsvømning under det nye navn Svøm Slagelse Korsør.

- Vi er meget taknemmelige for de penge, vi får af vores sponsorer. Det har enormt stor betydning for vores mulighed for at kunne drive en forening, at erhvervslivet bakker os sådan op, lyder det fra formanden for Slagelse Svømmeklub, Katarina Bjerre Vestbjerg.

Formand Jørn Birch fra Svøm Korsør supplerer:

- Det er vigtigt, at vi kommer ud og viser, hvad vi kan i Svøm Slagelse Korsør.

Fusionen mellem de to klubber blev påbegyndt i august sidste år med en sammenlægning af de to klubbers konkurrenceafdelinger på svømmesiden.